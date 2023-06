Assignatura de Comerç electrònic

Per una banda trobem les bases de dades. En els sistemes de comerç electrònic el correcte disseny i gestió de les bases de dades és summament important ja que una de les característiques que té el comerç electrònic és el seu alt grau d'automatització, més que en altres àmbits. Això requereix que les bases de dades hi juguin un paper molt important.

Malgrat l'ampli ventall de disciplines que sovint s'inclouen dins dels mots "comerç electrònic" (nova economia, marketing, dret, comportament social, etc.) és important destacar que com a assignatura d'una enginyeria superior el seu enfocament és eminentment tecnològic. De totes maneres, el fet que el seu enfocament sigui tecnològic no treu que inclogui diferents disciplines dins d'aquest vessant. Així doncs podem identificar tres grans àrees de coneixement en les quals incidirem en aquesta assignatura.

Un altre punt rellevant en el comerç electrònic el presenten el sistemes de pagament. Com ja es sabut, una de les reticències que ha de superar el comerç electrònic és la desconfiança i per tant ha de fer un èmfasi especial en la seguretat.

Per últim, hi ha una part que sovint s'oblida, potser perquè als consumidors ens afecta poc, o més ben dit , ens afecta positivament i és la problemàtica que presenta el comerç electrònic de productes en suport digital. La facilitat de còpia juntament amb la exactitud d'aquestes implica que la pirateria fa que sigui un problema inherent a aquest suport. Aquesta problemàtica, que moltes vegades frena la venda i distribució de productes per mitjà de comerç electrònic, genera en l'actualitat importants esforços en els àmbits de recerca. Veurem quines són les possibilitats per frenar i quina problemàtica presenten.

Els curs vol donar un enfocament molt pràctic d'aquesta disciplina i és per aquest motiu que s'ha inclòs una pràctica obligatòria en l'assignatura, que ha de permetre conèixer els problemes reals que sorgeixen en la implementació d'un sistema de comerç electrònic molt simple, en format de botiga virtual.