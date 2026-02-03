Solicita información
Campus
Online y sin horario
Matrícula abierta: últimos días

Asignatura Online de Comercio electrónico

Presentación

La asignatura de Comercio electrónico pretende formar a los alumnos en esta nueva disciplina nacida a remolque de las redes de comunicación de utilización general, como por ejemplo Internet. Pese al amplio abanico de disciplinas que a menudo se incluyen dentro de las palabras "comercio electrónico" (nueva economía, marketing, derecho, comportamiento social, etc.) es importante destacar que como asignatura de una ingeniería informática su enfoque es eminentemente tecnológico.
Matrícula abierta: ¡últimos días!

¡No te pierdas nuestras asignaturas libres!

Asignaturas libres

Conoce la metodología UOC con asignaturas de grados y másteres universitarios.

De todos modos, el hecho que su enfoque sea tecnológico no quita que incluya diferentes disciplinas dentro de esta vertiente. Así pues, podemos identificar tres grandes áreas de conocimiento en las cuales incidiremos en esta asignatura.

De una parte encontramos las bases de datos. En los sistemas de comercio electrónico el correcto diseño y gestión de las bases de datos es sumamente importante puesto que una de las características que tiene el comercio electrónico es su alto grado de automatización, más que en otros ámbitos. Esto requiere que las bases de datos jueguen un papel muy importante.

Otro punto relevante en el comercio electrónico lo presentan el sistemas de pago. Como ya es sabido, una de las reticencias que debe superar el comercio electrónico es la desconfianza y por lo tanto debe hacer un énfasis especial en la seguridad.

Por último, hay una parte que a menudo se olvida, quizás porque a los consumidores nos afecta poco, o más bien dicho , nos afecta positivamente y es la problemática que presenta el comercio electrónico de productos en apoyo digital.

De todos modos, el hecho que su enfoque sea tecnológico no quita que incluya diferentes disciplinas dentro de esta vertiente. Así pues, podemos identificar tres grandes áreas de conocimiento en las cuales incidiremos en esta asignatura.

De una parte encontramos las bases de datos. En los sistemas de comercio electrónico el correcto diseño y gestión de las bases de datos es sumamente importante puesto que una de las características que tiene el comercio electrónico es su alto grado de automatización, más que en otros ámbitos. Esto requiere que las bases de datos jueguen un papel muy importante.

Otro punto relevante en el comercio electrónico lo presentan el sistemas de pago. Como ya es sabido, una de las reticencias que debe superar el comercio electrónico es la desconfianza y por lo tanto debe hacer un énfasis especial en la seguridad.

Por último, hay una parte que a menudo se olvida, quizás porque a los consumidores nos afecta poco, o más bien dicho , nos afecta positivamente y es la problemática que presenta el comercio electrónico de productos en apoyo digital. La facilidad de copia junto con la exactitud de estas implica que la piratería hace que sea un problema inherente a este apoyo. Esta problemática, que muchas veces frena la venta y distribución de productos por la vía de comercio electrónico, genera en la actualidad importantes esfuerzos en los ámbitos de búsqueda. Veremos cuáles son las posibilidades por frenar y qué problemática presentan.

El curso quiere dar un enfoque muy práctico de esta disciplina y es por este motivo se ha incluido una práctica obligatoria en la asignatura, que debe permitir conocer los problemas reales que surgen en la implementación de un sistema de comercio electrónico muy simple, en formato de tienda virtual.

  • Inicio

    23 sept 2026

  • 100%

    Online

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Precio: 445 €

Matricúlate

Metodología 100% online

1.ª universidad online del mundo

Acompañamiento personalizado

  • La UOC, la mejor universidad online

    Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.

    Pioneros en e-learning y ahora también en el uso de la IA en las aulas, apostando por el rigor académico y su uso responsable, crítico y ético.

Asignatura de Comercio electrónico

Contenidos

Contenidos

  • Introducción al comercio electrónico
  • Seguridad en el comercio electrónico
  • Gestión de la información
  • Sistemas de pago electrónico
  • Sistemas de protección del copyright electrónico

Objetivos y competencias

  1. Identificar los diferentes sistemas que componen una arquitectura de e-commerce así como las diferentes modalidades de e-commerce, en función de los participantes.
  2. Aplicar los conceptos de seguridad de la información y las técnicas que hay para lograrlos en los diferentes ámbitos del comercio electrónico.
  3. Comprender la importancia de las bases de datos como repositorio de toda la información que gestiona una empresa en la en torno a la e-commerce.
  4. Identificar los dos grandes tipos de información utilizada en las aplicaciones de comercio electrónico: la que hace referencia a la operativa de ventas de la empresa y la que es útil para la toma de decisiones.
  5. Conocer diferentes sistemas de pago electrónico que hay y saber cuales son sus propiedades más importantes.
  6. Conocer diferentes técnicas para la protección del copyright de productos electrónicos.

Recursos para el aprendizaje

Los recursos para el aprendizaje que ofrece la UOC son digitales y han sido editados por la UOC en multiformato (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Los recursos con que cuenta la asignatura son:

  • Módulos propios sobre teoría de la cultura desde diferentes perspectivas (filosofía, sociología, política cultural, economía y tecnología).
  • Selección de lecturas y materiales audiovisuales de cada uno de los temas.
Asignatura de Comercio electrónico

Profesorado

Asignatura de Comercio electrónico

Requisitos de acceso

Requisitos previos

Para matricularse de esta asignatura y seguirla no se necesita ninguna titulación académica ni hay que tener conocimientos previos sobre la materia.

Requisitos técnicos

Para el seguimiento de esta asignatura es necesario disponer de un ordenador de sobremesa o portátil con conexión a Internet (por banda ancha, ADSL o cable) y monitor con una resolución mínima de 1.024 x 768 píxeles. Para consultar algunos materiales también puede ser necesario un lector de DVD.

Es recomendable que la CPU (sea de un ordenador de sobremesa o de un portátil) tenga al menos 2 GB de memoria RAM y 2 GHz de velocidad de procesador.

Es necesario un sistema operativo Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. También se necesita tener instalado uno de los siguientes navegadores: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* Debido a la gran variedad de distribuciones existentes, no especificamos todas las versiones posibles.

La UOC, la mejor universidad online

  • Ranking CYD
    La universidad online mejor valorada

    La UOC sigue siendo la universidad en línea mejor valorada de España por el Ranking CYD 2026.

  • Ranking THE
    La mejor universidad online

    La UOC es la universidad en línea mejor posicionada de España en el ranking THE World University Rankings 2025.

  • Ranking CWUR
    Entre las mejores universidades del mundo

    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

Asignatura de Comercio electrónico

Matrícula y precio

Proceso de matrícula

Rellena el formulario de matrícula del curso concreto que te interesa, que encontrarás a la parte superior de la página.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

Si no recuerdas las claves de acceso al campus virtual, las puedes recuperar desde el siguiente enlace.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC puedes matricularte en dos momentos diferentes del año. Escoge la opción que mejor se adapte a sus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

para comenzar el curso en septiembre u octubre

Matriculación a partir de octubre

para comenzar el curso en febrero o marzo

El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.
Concepto Precio
Precio del curso
445 €
  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Formas de pago

El pago de los cursos se efectúa con tarjeta.

  1. TPVV: pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera, mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual) de «la Caixa».

Descuentos

La UOC ofrece una serie de descuentos. Si puedes acogerte a alguno, en el momento de hacer la matrícula debes elegirlo en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de que puedas acogerte a más de uno, tendrás que elegir el más beneficioso.

Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especialdescuento del 15%.
  • Familias numerosas de categoría generaldescuento del 7,5%.

Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33% reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes considerados deportistas de competición  tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

¿Quieres más información?

Envía tus datos y recibirás información de este programa y relativa a productos, servicios y actividades promocionales de la UOC.

Género
¿En qué idioma deseas recibir la información?
logo uoc

¿Quieres saber más?

Envíanos tus datos y descubre todo lo que quieres saber.

Solicita información