Asignatura de Comercio electrónico

Por último, hay una parte que a menudo se olvida, quizás porque a los consumidores nos afecta poco, o más bien dicho , nos afecta positivamente y es la problemática que presenta el comercio electrónico de productos en apoyo digital.

Otro punto relevante en el comercio electrónico lo presentan el sistemas de pago. Como ya es sabido, una de las reticencias que debe superar el comercio electrónico es la desconfianza y por lo tanto debe hacer un énfasis especial en la seguridad.

De una parte encontramos las bases de datos. En los sistemas de comercio electrónico el correcto diseño y gestión de las bases de datos es sumamente importante puesto que una de las características que tiene el comercio electrónico es su alto grado de automatización, más que en otros ámbitos. Esto requiere que las bases de datos jueguen un papel muy importante.

De todos modos, el hecho que su enfoque sea tecnológico no quita que incluya diferentes disciplinas dentro de esta vertiente. Así pues, podemos identificar tres grandes áreas de conocimiento en las cuales incidiremos en esta asignatura.

De todos modos, el hecho que su enfoque sea tecnológico no quita que incluya diferentes disciplinas dentro de esta vertiente. Así pues, podemos identificar tres grandes áreas de conocimiento en las cuales incidiremos en esta asignatura.

De una parte encontramos las bases de datos. En los sistemas de comercio electrónico el correcto diseño y gestión de las bases de datos es sumamente importante puesto que una de las características que tiene el comercio electrónico es su alto grado de automatización, más que en otros ámbitos. Esto requiere que las bases de datos jueguen un papel muy importante.

Otro punto relevante en el comercio electrónico lo presentan el sistemas de pago. Como ya es sabido, una de las reticencias que debe superar el comercio electrónico es la desconfianza y por lo tanto debe hacer un énfasis especial en la seguridad.

Por último, hay una parte que a menudo se olvida, quizás porque a los consumidores nos afecta poco, o más bien dicho , nos afecta positivamente y es la problemática que presenta el comercio electrónico de productos en apoyo digital. La facilidad de copia junto con la exactitud de estas implica que la piratería hace que sea un problema inherente a este apoyo. Esta problemática, que muchas veces frena la venta y distribución de productos por la vía de comercio electrónico, genera en la actualidad importantes esfuerzos en los ámbitos de búsqueda. Veremos cuáles son las posibilidades por frenar y qué problemática presentan.

El curso quiere dar un enfoque muy práctico de esta disciplina y es por este motivo se ha incluido una práctica obligatoria en la asignatura, que debe permitir conocer los problemas reales que surgen en la implementación de un sistema de comercio electrónico muy simple, en formato de tienda virtual.