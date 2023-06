L'assignatura de Dret urbanístic té com a objectiu introduir l'estudiant en l'urbanisme i oferir-li una visió completa de l'ordenament urbanístic, entès com el conjunt de normes jurídiques que, per si mateixes o per mitjà del planejament, estableixen el règim jurídic de la propietat del sòl i regulen l'activitat administrativa encaminada a l'ús del sòl, la urbanització i l'edificació.