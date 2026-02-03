Assignatura Online de Dret Urbanístic
Presentació
L'assignatura de Dret urbanístic té com a objectiu introduir l'estudiant en l'urbanisme i oferir-li una visió completa de l'ordenament urbanístic, entès com el conjunt de normes jurídiques que, per si mateixes o per mitjà del planejament, estableixen el règim jurídic de la propietat del sòl i regulen l'activitat administrativa encaminada a l'ús del sòl, la urbanització i l'edificació.
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El millor aprofitament de l'assignatura de Dret Urbanístic requereix d'uns coneixements previs en l'àmbit del Dret Administratiu, tant general com especial. No obstant, i com a conseqüència de que l'urbanisme és una matèria indissolublement lligada al règim jurídic de la propietat immobiliària, és molt recomanable disposar també d'uns mínims coneixements en matèria de Dret Civil, especialment en matèria de drets reals (dret immobiliari i registral).
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