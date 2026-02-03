Asignatura Online de Derecho Urbanístico
Presentación
La asignatura de Derecho urbanístico tiene como objetivo introducir al estudiante en el urbanismo y ofrecerle una visión completa del ordenamiento urbanístico, entendido como el conjunto de normas jurídicas que, por sí mismas o por medio del planeamiento, establecen el régimen jurídico de la propiedad del suelo y regulan la actividad administrativa encaminada al uso del suelo, la urbanización y la edificación.
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Para aprovechar la asignatura de Derecho Urbanístico se requiere de conocimientos previos en el ámbito del Derecho Administrativo, tanto general como especial. No obstante, y como consecuencia de que el urbanismo es una materia indisolublemente ligada al régimen jurídico de la propiedad inmobiliaria, es muy recomendable disponer también de unos mínimos conocimientos en materia de Derecho Civil, especialmente en materia de derechos reales (derecho inmobiliario y registral).
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