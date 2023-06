L'assignatura d'Introducció a la història de l'art ha estat dissenyada per a mirar de respondre qüestions com ara què podem fer com a espectadors davant d'una obra d'art; quins són els agents principals que intervenen en el procés de producció, distribució i recepció d'aquestes obres; en què consisteix i com es forma el valor artístic i econòmic de les obres d'art; com s'ha anat construint el coneixement i el discurs sobre l'art i els artistes; quines hipòtesis s'han formulat sobre l'origen de l'art, la seva funció i el seu significat; com s'elabora una interpretació sociològica, semiòtica o feminista d'una obra; què és un artista; com s'ha creat la figura de l'espectador modern; com funcionen les galeries, fires i subhastes, o quin paper exerceixen els col·leccionistes, marxants i museus.