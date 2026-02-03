Assignatura Online d'Introducció a la Història de l'Art
Presentació
Què tenen en comú la Venus de Willendorf, el Partenó, els mosaics de Ravenna, els vitralls de la catedral de Notre-Dame de París, els frescs de Giotto de la capella Scrovegni, la Gioconda de Leonardo da Vinci, l' Èxtasi de santa Teresa de Bernini, la Llibertat guiant el poble de Delacroix, el museu Guggenheim de Nova York, Les senyoretes del carrer d'Avinyó de Picasso, el Cloud Gate d'Anish Kapoor...? Davant d'aquesta varietat d'objectes, com es pot conceptualitzar el que és art si, a més, molts objectes que ara anomenem artístics no sempre han tingut aquesta consideració?
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L'assignatura d'Introducció a la història de l'art ha estat dissenyada per a mirar de respondre qüestions com ara què podem fer com a espectadors davant d'una obra d'art; quins són els agents principals que intervenen en el procés de producció, distribució i recepció d'aquestes obres; en què consisteix i com es forma el valor artístic i econòmic de les obres d'art; com s'ha anat construint el coneixement i el discurs sobre l'art i els artistes; quines hipòtesis s'han formulat sobre l'origen de l'art, la seva funció i el seu significat; com s'elabora una interpretació sociològica, semiòtica o feminista d'una obra; què és un artista; com s'ha creat la figura de l'espectador modern; com funcionen les galeries, fires i subhastes, o quin paper exerceixen els col·leccionistes, marxants i museus.
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