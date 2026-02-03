Asignatura Online de Introducción a la Historia del Arte
Presentación
¿Qué tienen en común la Venus de Willendorf, el Partenón, los mosaicos de Ravena, los vitrales de la catedral de Notre Dame de París, los frescos de Giotto de la capilla Scrovegni, la Gioconda de Leonardo da Vinci, el Éxtasis de santa Teresa de Bernini, la Libertad guiando al pueblo de Delacroix, el museo Guggenheim de Nueva York, Las señoritas de la calle de Aviñón de Picasso, el Cloud Gate de Anish Kapoor...? Ante esta variedad de objetos, ¿cómo puede conceptualizarse lo que es arte si, además, muchos objetos que ahora llamamos artísticos no siempre han tenido esta consideración?
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La asignatura de Introducción a la historia del arte ha sido diseñada para tratar de responder cuestiones como qué podemos hacer como espectadores ante una obra de arte; cuáles son los principales agentes que intervienen en el proceso de producción, distribución y recepción de estas obras; en qué consiste y cómo se forma el valor artístico y económico de las obras de arte; cómo ha ido construyéndose el conocimiento y el discurso sobre el arte y los artistas; qué hipótesis se han formulado sobre el origen del arte, su función y su significado; cómo se elabora una interpretación sociológica, semiótica o feminista de una obra; qué es un artista; cómo se ha creado la figura del espectador moderno; cómo funcionan las galerías, ferias y subastas, o qué papel ejercen los coleccionistas, marchantes y museos.
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