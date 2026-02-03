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Asignatura Online de Introducción a la Historia del Arte

Presentación

¿Qué tienen en común la Venus de Willendorf, el Partenón, los mosaicos de Ravena, los vitrales de la catedral de Notre Dame de París, los frescos de Giotto de la capilla Scrovegni, la  Gioconda de Leonardo da Vinci, el Éxtasis de santa Teresa de Bernini, la  Libertad guiando al pueblo de Delacroix, el museo Guggenheim de Nueva York,  Las señoritas de la calle de Aviñón de Picasso, el  Cloud Gate de Anish Kapoor...? Ante esta variedad de objetos, ¿cómo puede conceptualizarse lo que es arte si, además, muchos objetos que ahora llamamos artísticos no siempre han tenido esta consideración?
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La asignatura de Introducción a la historia del arte ha sido diseñada para tratar de responder cuestiones como qué podemos hacer como espectadores ante una obra de arte; cuáles son los principales agentes que intervienen en el proceso de producción, distribución y recepción de estas obras; en qué consiste y cómo se forma el valor artístico y económico de las obras de arte; cómo ha ido construyéndose el conocimiento y el discurso sobre el arte y los artistas; qué hipótesis se han formulado sobre el origen del arte, su función y su significado; cómo se elabora una interpretación sociológica, semiótica o feminista de una obra; qué es un artista; cómo se ha creado la figura del espectador moderno; cómo funcionan las galerías, ferias y subastas, o qué papel ejercen los coleccionistas, marchantes y museos.
  • Inicio

    23 sept 2026

  • 100%

    Online

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Precio: 445 €

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Asignatura de Introducción a la Historia del Arte

Contenidos

Contenidos

1. Introducción a la teoría del arte (Sobre el arte)

  • Módulo 1: Los mundos del arte
  • Cynthia Freeland: Pero ¿esto es arte?
  • Angela Vettese: El arte contemporáneo

2. Sobre los orígenes del arte (Sobre las obras de arte)

  • Módulo 2: La construcción del conocimiento en historia del arte
  • El arte del paleolítico
  • Los orígenes del arte
  • Las corrientes historiográficas
  • El concepto de arte

3. Lecturas de obras de arte (Sobre el artista)

  • Módulo 3: Soportes, técnicas y lecturas de obras de arte
  • Sobre el artista
  • La pintura
  • La pintura mural
  • La escultura
  • Los cánones escultóricos

4. Sobre el espectador

  • La construcción del espectador

Objetivos y competencias

Objetivos

  • Conocer las principales teorías actuales sobre la producción artística y la historia del arte.
  • Reflexionar sobre las primeras producciones artísticas del paleolítico y su papel en la evolución humana.
  • Aplicar diferentes métodos para el análisis y el comentario de obras de arte.
  • Conocer los fundamentos, las prácticas y los significados de los diferentes lenguajes artísticos.
  • Enumerar y definir las principales técnicas de la producción artística.
  • Poner las bases conceptuales y analíticas para la comprensión del trabajo del historiador del arte, del crítico y del conservador.

Competencias

  • Que los estudiantes demuestren tener y comprender conocimientos en un área de estudio que proviene de la base de la educación secundaria general.
  • Analizar informaciones contenidas en textos, imágenes y discursos y evaluarlos de forma autónoma y crítica.
  • Identificar, analizar y comprender críticamente obras, corrientes y movimientos artísticos en el marco de las tradiciones culturales y de sus contextos sociales.

Objetivos y competencias


Objetivos

  • Conocer las principales teorías actuales sobre la producción artística y la historia del arte.
  • Reflexionar sobre las primeras producciones artísticas del paleolítico y su papel en la evolución humana.
  • Aplicar diferentes métodos para el análisis y el comentario de obras de arte.
  • Conocer los fundamentos, las prácticas y los significados de los diferentes lenguajes artísticos.
  • Enumerar y definir las principales técnicas de la producción artística.
  • Poner las bases conceptuales y analíticas para la comprensión del trabajo del historiador del arte, del crítico y del conservador.

Competencias

  • Que los estudiantes demuestren tener y comprender conocimientos en un área de estudio que proviene de la base de la educación secundaria general.
  • Analizar informaciones contenidas en textos, imágenes y discursos y evaluarlos de forma autónoma y crítica.
  • Identificar, analizar y comprender críticamente obras, corrientes y movimientos artísticos en el marco de las tradiciones culturales y de sus contextos sociales.
  • Adquirir un dominio en los métodos, las técnicas y los instrumentos de análisis y de interpretación de las fuentes y los documentos históricos, artísticos y geográficos.
  • Construir un conocimiento racional y crítico de los procesos históricos, artísticos y geográficos que permita comprender el presente y hacerlo comprensible a los demás.
  • Conocer la historiografía, el pensamiento y las tendencias más recientes de la historia, la historia del arte y la geografía.
  • Describir las principales aportaciones artísticas, las influencias recibidas y las ejercidas.

Recursos para el aprendizaje

Los recursos para el aprendizaje que ofrece la UOC son digitales y han sido editados por la UOC en multiformato (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Los recursos con que cuenta la asignatura son:

  • Módulos propios sobre teoría de la cultura desde diferentes perspectivas (filosofía, sociología, política cultural, economía y tecnología).
  • Selección de lecturas y materiales audiovisuales de cada uno de los temas.
Asignatura de Introducción a la Historia del Arte

Profesorado

Asignatura de Introducción a la Historia del Arte

Requisitos de acceso

Requisitos previos

Para matricularse de esta asignatura y seguirla no se necesita ninguna titulación académica ni hay que tener conocimientos previos sobre la materia.

Requisitos técnicos

Para el seguimiento de esta asignatura es necesario disponer de un ordenador de sobremesa o portátil con conexión a Internet (por banda ancha, ADSL o cable) y monitor con una resolución mínima de 1.024 x 768 píxeles. Para consultar algunos materiales también puede ser necesario un lector de DVD.

Es recomendable que la CPU (sea de un ordenador de sobremesa o de un portátil) tenga al menos 2 GB de memoria RAM y 2 GHz de velocidad de procesador.

Es necesario un sistema operativo Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. También se necesita tener instalado uno de los siguientes navegadores: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* Debido a la gran variedad de distribuciones existentes, no especificamos todas las versiones posibles.

Titulación

El seguimiento y la superación de las asignaturas cursadas lleva a la obtención de un certificado de la UOC. Este documento permitirá la convalidación -o su reconocimiento- con las asignaturas de los estudios universitarios de la UOC siempre y cuando se reúnan los requisitos previos determinados.

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    La UOC sigue siendo la universidad en línea mejor valorada de España por el Ranking CYD 2026.

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  • Ranking CWUR
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    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

Asignatura de Introducción a la Historia del Arte

Matrícula y precio

Proceso de matrícula

Rellena el formulario de matrícula del curso concreto que te interesa, que encontrarás a la parte superior de la página.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

Si no recuerdas las claves de acceso al campus virtual, las puedes recuperar desde el siguiente enlace.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC puedes matricularte en dos momentos diferentes del año. Escoge la opción que mejor se adapte a sus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

para comenzar el curso en septiembre u octubre

Matriculación a partir de octubre

para comenzar el curso en febrero o marzo

El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.
Concepto Precio
Precio del curso
445 €
  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Formas de pago

El pago de los cursos se efectúa con tarjeta.

  1. TPVV: pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera, mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual) de «la Caixa».

Descuentos

La UOC ofrece una serie de descuentos. Si puedes acogerte a alguno, en el momento de hacer la matrícula debes elegirlo en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de que puedas acogerte a más de uno, tendrás que elegir el más beneficioso.

Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especialdescuento del 15%.
  • Familias numerosas de categoría generaldescuento del 7,5%.

Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33% reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes considerados deportistas de competición  tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

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17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

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18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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