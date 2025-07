Assignatura de Sistemes de gestió de la seguretat

Cal tenir present que la seguretat total no s'aconseguirà mai. Per tant, en aquest curs no s'indicaran els consells per evitar qualsevol tipus d'incident, sinó que es parlarà dels anomenats sistemes de gestió de la seguretat de la informació (SGSI). Com indica el nom, els SGSI intenten oferir una seguretat apropiada a les informacions gestionades per les entitats. La implantació d'un SGSI implica, sobretot, que les organitzacions mantinguin, revisin, actualitzin i controlin tots els aspectes relatius a la seguretat (en poques paraules, que gestionin correctament la seguretat que hagin implantat).

Hi ha diverses normatives que regulen la seguretat de la informació (concretament, pel que fa a la gestió). Entre aquestes normatives, s'explicarà àmpliament la que actualment té més expansió en el sector de la seguretat: la família 27000 de les normes internacionals ISO (en concret, les normes ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 27002), que té la finalitat d'oferir una seguretat global.

De la mateixa manera, i tenint en compte que la seguretat total no es podrà aconseguir mai, és important fer referència a la necessitat de tenir previstos alguns mecanismes que permetin minimitzar l'impacte dels incidents que no es puguin arribar a evitar, a fi que l'activitat de l'organització no es pari. En aquest sentit, en aquesta assignatura també s'expliquen els plans de continuïtat de negoci.

Finalment, l'Administració pública no és aliena en absolut a la necessitat de gestionar correctament la seguretat de la informació. Per això, en aquest curs també es treballa tota la regulació de l'Esquema Nacional de Seguretat, que és el que estableix i normalitza la seguretat de la informació a través d'una sèrie de normatives i polítiques en l'àmbit dels serveis públics que fan servir mitjans electrònics.