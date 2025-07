Asignatura de Sistemas de gestión de la seguridad

Es necesario tener presente que la seguridad total no se conseguirá nunca. Por lo tanto, en este curso no se indicarán los consejos para evitar cualquier tipo de incidente, sino que se hablará de los denominados sistemas de gestión de la seguridad de la información (SGSI). Como indica su nombre, los SGSI tratan de ofrecer una seguridad apropiada a las informaciones gestionadas por las entidades. La implementación de un SGSI supone, sobre todo, la necesidad de que las organizaciones mantengan, revisen, actualicen y controlen todos los aspectos relativos a la seguridad (en pocas palabras, que gestionen correctamente la seguridad que hayan implementado).

Es necesario tener presente que la seguridad total no se conseguirá nunca. Por lo tanto, en este curso no se indicarán los consejos para evitar cualquier tipo de incidente, sino que se hablará de los denominados sistemas de gestión de la seguridad de la información (SGSI). Como indica su nombre, los SGSI tratan de ofrecer una seguridad apropiada a las informaciones gestionadas por las entidades. La implementación de un SGSI supone, sobre todo, la necesidad de que las organizaciones mantengan, revisen, actualicen y controlen todos los aspectos relativos a la seguridad (en pocas palabras, que gestionen correctamente la seguridad que hayan implementado).

Existen varias normativas que regulan la seguridad de la información (concretamente, en relación con la gestión). Entre estas normativas, se explicará ampliamente la que actualmente tiene más expansión en el sector de la seguridad: la familia 27000 de las normas internacionales ISO (en concreto, las normas ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002), cuya finalidad es ofrecer una seguridad global.

De la misma forma, y teniendo en cuenta que la seguridad total no podrá conseguirse nunca, es importante hacer referencia a la necesidad de prever algunos mecanismos que permitan minimizar el impacto de los incidentes que no puedan llegar a evitarse, a fin de que la actividad de la organización no se interrumpa. En este sentido, en esta asignatura también se explican los planes de continuidad de negocio.

Por último, la Administración pública no es ajena en absoluto a la necesidad de gestionar correctamente la seguridad de la información. Por este motivo, en este curso también se trabaja toda la regulación del Esquema Nacional de Seguridad, que es el que establece y normaliza la seguridad de la información a través de una serie de normativas y políticas en el ámbito de los servicios públicos que utilizan medios electrónicos.