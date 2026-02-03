Assignatura de Taller de dibuix i expressió gràfica

Assignatura Online de Taller de dibuix i expressió gràfica
Presentació
Com ens canvia la mirada el fet de dibuixar? Un dibuix pot ser també escriptura i pintura? Podem escriure històries sense paraules? Com condicionen el llapis i el paper la nostra manera de pensar? Hi ha expressió sense representació? Què és un dibuix no artístic? Té sentit avui parlar de dibuix analògic i dibuix digital de forma separada?
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En aquest taller no busquem respondre necessàriament totes aquestes preguntes. Si bé parlarem de tots aquests temes, el que volem és crear un espai de confiança on tothom pugui compartir les seves preguntes sense por, mentre aprenem algunes de les possibilitats que ens ofereix el dibuix perquè cadascú les incorpori a la seva maleta d'eines per al grau.
Per això us volem convidar a posar dins la mateixa pista de ball materials, tècniques i suports, com també discursos, passats i contemporanis, relacionats amb la pràctica del dibuix. Dansarem a l'entorn dels conceptes d'anàlisi, representació, pensament, narració i expressió, tot dibuixant entorns, objectes, persones i idees, mitjançant punts, línies, taques, perspectives i abstraccions, amb tècniques seques, humides, analògiques i digitals.
L'objectiu és crear un espai on es pugui experimentar dibuixant, pensar fent i fer pensant.
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