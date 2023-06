Assignatura de Taller de dibuix i expressió gràfica

En aquest taller no busquem respondre necessàriament totes aquestes preguntes. Si bé parlarem de tots aquests temes, el que volem és crear un espai de confiança on tothom pugui compartir les seves preguntes sense por, mentre aprenem algunes de les possibilitats que ens ofereix el dibuix perquè cadascú les incorpori a la seva maleta d'eines per al grau.

Per això us volem convidar a posar dins la mateixa pista de ball materials, tècniques i suports, com també discursos, passats i contemporanis, relacionats amb la pràctica del dibuix. Dansarem a l'entorn dels conceptes d'anàlisi, representació, pensament, narració i expressió, tot dibuixant entorns, objectes, persones i idees, mitjançant punts, línies, taques, perspectives i abstraccions, amb tècniques seques, humides, analògiques i digitals.

L'objectiu és crear un espai on es pugui experimentar dibuixant, pensar fent i fer pensant.