Asignatura de Taller de dibujo y expresión gráfica

Asignatura Online de Taller de dibujo y expresión gráfica
Presentación
¿Cómo nos cambia la mirada el hecho de dibujar? ¿Un dibujo puede ser también escritura y pintura? ¿Podemos escribir historias sin palabras? ¿Cómo condicionan el lápiz y el papel nuestra forma de pensar? ¿Hay expresión sin representación? ¿Qué es un dibujo no artístico? ¿Tiene sentido hoy hablar de dibujo analógico y dibujo digital de forma separada?
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En este taller no buscamos responder necesariamente todas estas preguntas. Aunque hablaremos de todos estos temas, lo que queremos es crear un espacio de confianza en el que todo el mundo pueda compartir sus preguntas sin miedo, mientras aprendemos algunas de las posibilidades que nos ofrece el dibujo para que cada cual las incorpore a su maleta de herramientas para el grado.
Por eso, queremos invitaros a situar en la misma pista de baile materiales, técnicas y soportes, así como discursos, pretéritos y contemporáneos, relacionados con la práctica del dibujo. Bailaremos en torno a los conceptos de análisis, representación, pensamiento, narración y expresión, dibujando entornos, objetos, personas e ideas, mediante puntos, líneas, manchas, perspectivas y abstracciones, con técnicas secas, húmedas, analógicas y digitales.
El objetivo es crear un espacio en el que se pueda experimentar dibujando, pensar haciendo y hacer pensando.
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