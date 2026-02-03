Asignatura de Taller de dibujo y expresión gráfica

En este taller no buscamos responder necesariamente todas estas preguntas. Aunque hablaremos de todos estos temas, lo que queremos es crear un espacio de confianza en el que todo el mundo pueda compartir sus preguntas sin miedo, mientras aprendemos algunas de las posibilidades que nos ofrece el dibujo para que cada cual las incorpore a su maleta de herramientas para el grado.

Por eso, queremos invitaros a situar en la misma pista de baile materiales, técnicas y soportes, así como discursos, pretéritos y contemporáneos, relacionados con la práctica del dibujo. Bailaremos en torno a los conceptos de análisis, representación, pensamiento, narración y expresión, dibujando entornos, objetos, personas e ideas, mediante puntos, líneas, manchas, perspectivas y abstracciones, con técnicas secas, húmedas, analógicas y digitales.

El objetivo es crear un espacio en el que se pueda experimentar dibujando, pensar haciendo y hacer pensando.