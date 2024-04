Curs de Game Design

En aquest sentit, l'emergència del joc com a objecte cultural central en l'oci contemporani encara no ha aconseguit formalitzar-se com un veritable ensenyament dels processos i procediments orientats a la creació d'experiències lúdiques. Per això, en aquesta assignatura pretenem orientar l'alumne en el disseny i la tècnica de jocs i videojocs des d'una perspectiva polièdrica que prengui en consideració la complexitat d'aquest producte interactiu.

D'aquesta manera, l'assignatura busca dotar l'alumne d¿un coneixement transversal sobre el fet lúdic que abasta des del disseny d'experiències segons el sistema de regles de joc, l'evocació de móns de ficció interactius i, finalment, la superació del marc lúdic que suposen els serious games, els newsgames i la gamificació.

Mitjançant anotacions, lectures, visionats i múltiples exemples, l'assignatura busca formar futurs professionals en el camp tant de l'a...