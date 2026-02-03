Curs d'Intel·ligència Artificial per a la Presa de Decisions, Nivell Bàsic (A2)

Curs Online d'Intel·ligència Artificial per a la Presa de Decisions, Nivell Bàsic (A2)
Presentació
En un entorn empresarial i professional cada cop més complex, volàtil i digitalitzat, la capacitat de prendre decisions encertades s'ha convertit en l'actiu més valuós de qualsevol perfil de gestió o lideratge. Aquest curs d'Intel·ligència artificial per a la presa de decisions, integrat en l'ecosistema del UOC Skills Lab, ha estat dissenyat específicament per dotar-te de les eines clau que et permetran evolucionar com a líder i destacar en la gestió d'equips altament motivats i orientats a resultats.
L'objectiu principal d'aquesta formació és oferir-te una visió estratègica que combina la potència de les noves tecnologies amb les habilitats humanes més essencials. Al llarg del programa, aprendràs com la intel·ligència artificial (IA) pot actuar com un catalitzador de la teva eficiència, i et pot permetre analitzar grans volums d'informació, identificar patrons i minimitzar els biaixos cognitius que sovint afecten el judici humà. No es tracta només d'entendre la tecnologia, sinó de saber-la aplicar per crear un entorn de treball positiu i productiu que faciliti el desenvolupament del talent i la col·laboració.
Els cursos del UOC Skills Lab et permeten desenvolupar l'ús de la IA per a la presa de decisions i altres competències clau per al teu desenvolupament professional, a partir de les teves habilitats actuals i fins al nivell més avançat.
Estudiar aquesta microcredencial a la UOC et permet dominar la IA des d'un enfocament humanista i pràctic, i situar-te al capdavant del mercat laboral. A diferència de formacions purament tècniques, el nostre model combina el rigor acadèmic amb l'expertesa de líders en actiu, a fi de garantir una aplicació immediata en la gestió d'equips. Aprendràs a delegar tasques optimitzables a la tecnologia per centrar-te en el lideratge estratègic i el talent. El format flexible i 100 % en línia s'adapta al teu ritme i t'ofereix una certificació àgil que valida les teves competències de futur.
El curs d'Intel·ligència artificial per a la presa de decisions de la UOC et permet desenvolupar i perfeccionar progressivament aquesta habilitat amb l'acompanyament de professorat expert i amb una metodologia en línia basada en recursos en format visual i videoreptes, amb els quals podràs posar en pràctica els diferents aspectes clau d'aquesta habilitat.
Aquest curs s'orienta a millorar les competències professionals següents.
Consulta l'apartat de coneixements previs per confirmar que aquest és el teu nivell.
Inici
14 d’oct. 2026
100%
Online
2
Crèdits ECTS
Idiomes: Català, Castellà
Titulació pròpia
Durada:
Metodologia 100% online
