Curs Universitari de Fotografia Creativa: Documental i Publicitària

Amalia Susana Creus

Sotsdirectora de Docència i professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC. Doctora en Educació i Arts visuals per la Universitat de Barcelona i Màster en Comunicació i Cultura per la Universidade Federal do Rio de Janeiro. Experta en comunicació, és membre del grup de recerca KIMO (Knowledge and information management in organizations). Ha estat Predoctoral Visiting Scholar al departament de Sociologia de la University College Dublin, a la Facultat de Civil Law de la Universitat de Malta i al Departament of History of Art and Screen Media del Birkbeck College, Londres. Els seus principals interessos de recerca són els canvis en la societat xarxa, la cultura visual i la innovació docent en contextos d'educació en línia.