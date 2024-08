Assignatura de Fonaments de sistemes d'informació

Avui en dia, en un entorn altament canviant i competitiu, la tecnologia i les aplicacions departamentals en si ja no aporten cap valor a l'empresa. El que aporta valor és com aquesta és capaç de gestionar eficientment la informació que genera, la dels seus proveïdors i clients, com es capaç de usar-la tant per a la optimització dels seus processos interns com per la relació amb el seu entorn, com la informació precisa és fàcilment accessible per cada actor del procés en el moment adequat , i com s'és capaç de integrar-la i convertir-la en coneixement per a reutilitzar-lo.

Només algunes empreses, amb alta capacitat d'inversió, disposaven d'aplicacions a mida allotjades en grans sistemes que donaven suport a determinats processos productius. Per a les petites empreses, la "informatització" passava per poc més que utilitzar eines ofimàtiques i algun que altre paquet de gestió.

En aquest context la informàtica (entesa des d'una perspectiva empresarial) dona pas a les TIC i els sistemes d'informació. Els tradicionals departaments d'informàtica esdevenen àrees multidisciplinaris molt més complexes que han d'entendre el negoci, han de donar resposta ràpida a les necessitats d'un entorn canviant, que s'han de relacionar estretament amb totes les àrees de la empresa, que han d'aportar eines i solucions per a l'assoliment dels objectius estratègics de l'empresa mentre asseguren una gestió eficient de cadascun del processos de l'empresa, i cada cop de forma més integrada: es passa de gestionar la tecnologia a gestionar la informació.

Però la gestió no és una ciència exacta, la dels sistemes d'informació tampoc: cada empresa, cada entorn, cada moment precisa d'una recepta específica, sovint particular i intransferible, i altament influenciada per la visió, experiència i coneixement dels seus líders, així com per les tendències del mercat.

En aquesta assignatura us començarem a introduir en aquest món: cal tenir molt clars determinats conceptes des de la definició de sistema d'informació fins la seva classificació, com conèixer quines són les possibles peces de tot aquest entramat i quines són les diferents formes de provisió, tot plegat per aportar avantatge competitiu a l'empresa, independentment del seu volum.

Però disposar de sistemes d'informació adequats passa necessàriament per haver realitzat una implantació amb èxit. Avui en dia, els sistemes d'informació estan completament encastats dins les operacions de l'empresa i en tots els seus processos, requerint en la seva implantació un bon coneixement del negoci, de l'entorn, de les solucions que ens ofereix el mercat i de quin impacte tindran sobre el funcionament de la nostra organització. La implantació d'aquestes solucions, i també la seva evolució, han de ser adequadament gestionades.

En aquest sentit , aquesta serà assignatura tindrà un component pràctic; des de l'explicació dels conceptes teòrics passarem gradualment cap a la pràctica per que us comenceu a familiaritzar amb el món de la gestió dels sistemes d'informació a l'empresa.