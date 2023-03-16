7/3/13
«Es pot ser mòbil i una bona mare alhora»
Louise Ackers
Louise Ackers
Com ha comprovat en la seva recerca, la mobilitat internacional de la majoria dels científics és precària: una necessitat per a mantenir la feina.Sí, tot i que en general no es veu així, sinó com una situació laboral atractiva. Però en realitat els científics i científiques opten per la mobilitat perquè no tenen cap altra alternativa si volen aconseguir feina. És per això que cal canviar les teories actuals sobre la migració, que no s'ajusten a les dinàmiques de la mobilitat dels professionals altament qualificats.
En el cas de les dones, aquesta mobilitat implica uns reptes especials, tal com ha pogut comprovar.La pressió per a treballar a l'estranger, que es concreta en estades de llarga durada, és una discriminació per a les persones amb família i per a altres col·lectius, com les persones amb discapacitat. Conec moltes acadèmiques i científiques que no poden permetre's treballar més d'una o dues setmanes fora de casa.
Vostè qüestiona el model de mobilitat internacional de la ciència.Cal preguntar-se què es vol obtenir de la internacionalització. Quina relació hi ha entre mobilitat i excel·lència? Cal fer estades de llarga durada per a obtenir els beneficis de la internacionalització? Actualment ja no fa falta. Es pot fer recerca compartida amb científics de països diferents amb videoconferències, estar-hi en contacte per correu electrònic, reunir-se periòdicament -però sense que calgui anar a viure a un altre país-, participar en congressos i seminaris internacionals, etc. Les noves tecnologies ens ofereixen aquesta oportunitat. Hem de fer mòbil el coneixement.
La «migració parcial» és una altra característica d'aquesta precarietat de la professió acadèmica.Sí, és un fenomen cada vegada més habitual: investigadors que combinen feina i residència en dos països alhora, per tal de no tancar-se a opcions de feina. He estudiat el cas d'una parella d'investigadors anglesos que mantenien una residència a Liverpool i una altra a Berlín, i compaginaven feines en universitats de totes dues ciutats. La cosa es va complicar quan van tenir un fill.
I què van fer?La mare va deixar la feina d'Alemanya per instal·lar-se definitivament a Anglaterra, on tenia el suport de la família per a tenir cura del nen.
Una bona part dels seus projectes han estat finançats per la Comissió Europea. L'escolten quan recomana altres models de mobilitat internacional en el món acadèmic?És una bona pregunta. En part sí. En el programa Marie Curie per a investigadores han introduït recentment beques de curta durada. Però cal que totes les institucions hi facin molt més.
Vostè és una acadèmica de primer nivell i mare de quatre fills. Com ho ha aconseguit?Cal dir que en el camp de les ciències socials, en el qual em moc, l'exigència de fer estades internacionals no és tan forta com en les ciències naturals. Però, de totes maneres, ha estat dur, especialment en els moments en què la teva filla petita et diu: «Mare, per què no podries treballar en una botiga, com la mare de la Mary, en lloc de viatjar tant?».
Malgrat tot, estic contenta. I suposo que, al capdavall, no ho fet pas tan malament: els meus dos fills grans són investigadors universitaris. Vull donar un missatge positiu: es pot ser mòbil i una bona mare alhora.