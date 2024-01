La UOC i la UAO creen el màster de Direcció i gestió de l'empresa familiar

La creació d'aquest programa respon a la necessitat de formació específica en la matèria, atès que l'empresa familiar, tant en el funcionament i la lògica interna com en la forma de govern, presenta unes singularitats que la diferencien de les empreses no familiars. A més, en el cas espanyol concret, la possibilitat de comptar amb gestors especialitzats en les particularitats de l'empresa familiar adquireix un valor estratègic, atès el pes que té l'empresa familiar en el conjunt de l'economia. Així ho ha acreditat l'informe L'empresa familiar a Espanya 2015, presentat recentment per l'Institut d'Empresa Familiar (IEF), que constata que el 89% de les empreses espanyoles són de tipus familiar i que l'empresa familiar genera el 67% dels llocs de treball.



Sota la direcció de Juan Corona, actual director general de l'IEF, institució de referència en aquest àmbit, es garanteix l'adequació dels continguts del màster a la realitat pròpia de l'empresa familiar.



El màster s'impartirà en modalitat semipresencial i els seus continguts es distribuiran en els set blocs següents: Cultura i valors de l'empresa familiar; Aspectes juridicotributaris; Emprenedoria i internacionalització de l'empresa familiar; Direcció estratègica i lideratge; Estratègia financera, creixement i gestió del patrimoni; Màrqueting, comunicació i direcció de persones, i Bon govern i continuïtat de l'empresa familiar.



El conveni de col·laboració entre aquestes dues universitats s'ha formalitzat amb la signatura dels seus rectors respectius: Josep A. Planell, per part la UOC, i Carlos Pérez del Valle, en representació de la UAO.