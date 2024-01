El rector de la UOC, Josep A. Planell, i el president de la Fundació Privada Universitària EADA, David Parcerisas, han signat el conveni, que traça tres línies fonamentals d'actuació: el desenvolupament d'una oferta formativa conjunta, la seva projecció en l'àmbit internacional i la recerca i transferència de coneixement a la societat.





Formació blended, una tendència en auge



Les dues institucions aportaran la seva expertesa en dos àmbits complementaris: l'aprenentatge de coneixements mitjançant una plataforma educativa en línia i el desenvolupament d'habilitats directives i networking en un entorn presencial, cosa que es coneix com a blended learning o aprenentatge híbrid.



Segons les últimes dades registrades a Espanya (Fundació Tripartida - Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social), la formació presencial en les empreses ha anat perdent força –ha passat d'un 80,2% en 2004 a un 49,2% en 2014– en favor de fórmules mixtes d'aprenentatge. En l'àmbit internacional, l'últim estudi See the future 2014, patrocinat per l'EFMD (European Foundation for Management Development), revela que tres quartes parts de les empreses consultades creuen que «l'aprenentatge híbrid ofereix el millor enfocament per al desenvolupament professional. Les possibilitats de la tecnologia, afegides als beneficis de sortir del lloc de treball i contactar amb participants que tenen diferents perspectives en problemes similars, poden millorar l'experiència formativa».



Als Estats Units, gairebé un 32% de les empreses consultades van fer servir la fórmula híbrida per a formar els seus treballadors i directius l'any passat (2015 Training Industry Report).





Nous màsters semipresencials UOC-EADA



En aquest sentit, la UOC i EADA han elaborat una oferta de programes basada en un model blended que combina la formació en línia amb el treball presencial. L'oferta, que començarà el proper curs, inclou quatre màsters executius semipresencials:

Els programes Executive Master EADA-UOC s'adrecen a professionals amb un alt grau d'exigència professional que vulguin especialitzar-se en un àmbit de l'adreça empresarial. La denominació executive master implica una orientació extremadament pràctica i integradora, tant dels coneixements com de les competències vinculades a la direcció de l'empresa. Tenen com a objectiu fomentar el perfil innovador dels participants en cadascuna de les àrees de la seva responsabilitat, a més de revisar en profunditat les competències necessàries per a gestionar amb èxit entorns de canvi continu.



Tots els programes segueixen els Principis per a l'Educació Responsable en Gestió de Nacions Unides, que tenen com a objectiu generar un valor sostenible per a les organitzacions i la societat a partir de processos de gestió i lideratge responsable.





Programes amb vocació internacional



Les possibilitats que brinda l'aprenentatge en línia i la dimensió global d'ambdues institucions situen l'acord amb una clara vocació internacional que es durà a terme en dues fases: una primera amb programes en castellà destinats a estudiants d'Amèrica Llatina, amb especial èmfasi al Perú, Colòmbia, Mèxic i Centreamèrica; i una altra segona en anglès, destinada a la resta del món.





Recerca



Les dues institucions estan compromeses en el desenvolupament de línies de recerca en l'àmbit de les ciències dels negocis.



EADA Business School. Fundada el 1957, és una institució independent tant des del punt de vista ideològic com econòmic. A més de situar-se com la 24a. millor escola de negocis europea el 2015, segons la reconeguda classificació del Financial Times, disposa de les acreditacions acadèmiques més rellevants: EQUIS, que concedeix l'EFMD, i AMBA, que reconeix la qualitat dels programes MBA.