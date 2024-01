10/3/16 Què s'ha de fer (i què no) a l'hora de triar estudis La majoria dels alumnes d'ESO i Batxillerat, d'entre 16 i 18 anys, han de decidir en les setmanes vinents cap a on volen encarar el seu futur professional. La clau és triar una formació adequada al seu perfil. Molts d'ells, però, encara no tenen clar quin camí han de seguir. El Saló de l'Ensenyament, que comença aquest dimecres a Barcelona, ha de servir per a orientar-los. Quins són els errors més habituals que cometen els joves a l'hora d'escollir els estudis? Què haurien de tenir en compte? Els professors dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, Guillermo Bautista i Antoni Badia, alerten dels errors més comuns i recomanen cinc consells que els poden ajudar en la tria dels estudis.

Foto: Flicker / Francisco Osorlo (CC)