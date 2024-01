A més, constaten que la UOC els permet ampliar coneixements per a l'ocupació actual (42%) i els enriqueix personalment (29%).





Majoritàriament catalans



El 70% dels estudiants de grau són catalans; els segueixen el 7%, que són de la Comunitat de Madrid; el 6% del País Valencià; el 4% de les illes Balears i un 4%, que són internacionals.



La psique, l'empresa i les lleis, el que interessa més



El grau amb més demanda és el de Psicologia (amb 3.605 estudiants), seguit dels d'Administració i Direcció d'Empreses (3.291) i de Dret (2.206). Destaca, també, que gairebé un 5% dels estudiants són estrangers i que 4.300 persones començaran a la UOC per primera vegada.



Els estudiants de grau van començar el semestre el 24 de febrer, i també alguns estudiants de màsters universitaris. I aquest dimecres, 16 de març, comencen el semestre 5.377 persones més que han triat la UOC per a cursar un màster universitari (4.328 estudiants) o l'oferta de postgrau pròpia, seminaris i cursos d'especialitzacions (1.049 estudiants). L'àrea d'Economia i Empresa és la que acull el nombre més elevat d'estudiants, seguida de la d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació. És remarcable, també, que més de la meitat dels estudiants han triat un curs d'especialització. D'aquest miler de persones, un 15% són estudiants internacionals i un 28% de la resta de l'Estat.





14 títols oficials s'ofereixen amb altres universitats



Aquest curs la UOC ofereix 60 títols oficials, 14 dels quals s'ofereixen amb una altra universitat, és a dir, que són interuniversitaris. Hi ha 21 graus, 36 màsters universitaris i 3 doctorats.



Pel que fa a l'oferta pròpia, hi ha 320 màsters, postgraus, especialitzacions i cursos propis, i 355 seminaris, cursos de llengües i assignatures per a cursar lliurement.