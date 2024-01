Arriba el primer Campionat de Catalunya Universitari d'e-sports

La fase prèvia de la competició es va fer durant el mes de març i hi van competir en línia més de 60 equips de League of Legends i 190 jugadors de Hearthstone amb l'objectiu de demostrar quins eren els millors per a representar la seva universitat. Un cop superada la competició interna, les universitats que lluitaran per erigir-se en campiones del Campionat de Catalunya Universitari de League of Legends són les següents: UAB, UAO, UB, UdG, UdL, UOC, UPC, UPF, URL, URV i UVIC-UCC. Pel que fa a Hearthstone, les universitats que s'enfrontaran per aconseguir la primera posició són: UAB, UB, UdG, UOC, UPC, UPF, URL, URV i UVIC-UCC.



Dissabte serà el dia clau en què es decidirà quina és la millor universitat en esports electrònics. A fi que totes competeixin en igualtat de condicions, com en qualsevol altra competició esportiva, els àrbitres de l'LVP vetllaran pel joc net, mentre que Elite Gaming Center facilitarà els ordinadors d'alt rendiment necessaris per a poder portar a terme el campionat amb èxit. Així mateix, les persones que hi vulguin assistir com a espectadores tindran una sala habilitada a la UOC, on es projectaran les diferents partides.





Programa i horaris:

Divendres 15 d'abril, de 17 a 21 h: fase de grups.

Dissabte 16 d'abril, de 10 a 15 h: quarts de final de Hearthstone i semifinals de League of Legends. I a partir de les 16 h: final de League of Legends i semifinals i final de Hearthstone.



Guanyar-se la vida jugant



Els esports electrònics són un fenomen basat en la competició professional de videojocs en línia a escala mundial. Les quotes de seguiment d'aquesta disciplina esportiva assoleixen nivells equivalents als dels esports tradicionals arreu del món. Els campionats es disputen entre equips o jugadors individuals, anomenats gamers, especialitzats en un videojoc determinat.



Igual que els esportistes d'elit, tenen patrocinadors, s'entrenen diàriament amb entrenadors professionals i competeixen en tornejos que omplirien estadis reals de futbol i que es retransmeten per mitjà de plataformes de vídeo en línia per a milions d'espectadors. I, com a professionals, ingressen grans quantitats de diners per les seves classificacions, drets d'imatge, premis obtinguts, etc.



Amb 200.000 jugadors registrats, la Liga de Videojuegos Profesional (LVP) és la competició d'esports electrònics de referència a l'Estat espanyol.



L'Elite Gaming Center és la primera franquícia de centres d'alt rendiment a Espanya, un lloc únic dedicat als videojocs competitius on els jugadors trobaran ordinadors d'última generació i les millors instal·lacions per a gaudir dels esports electrònics professionalment. Ben aviat obrirà el seu primer centre a Barcelona.





La UOC coordina els 31ns. Campionats de Catalunya Universitaris



Els Campionats de Catalunya Universitaris són un esdeveniment de llarga tradició i repercussió estudiantil que ja han arribat a la 31a. edició. Els diferents serveis d'esports de les universitats són els encarregats d'organitzar els Campionats, de manera que fomenten l'activitat esportiva a les universitats i faciliten la compaginació de la vida acadèmica i esportiva.



Durant quatre mesos, 108 equips de les diferents universitats catalanes competeixen en les disciplines de bàsquet, handbol, futbol sala, voleibol, rugbi, futbol 7 femení i futbol 11 masculí. En l'edició anterior hi van participar més de 5.500 persones.





L'ECU fomenta l'esport a les universitats



L'Esport Català Universitari (ECU) és l'ens que agrupa totes les universitats catalanes i des d'on es coordinen els Campionats de Catalunya Universitaris. El seu objectiu és fomentar la pràctica esportiva entre els membres de les comunitats de les universitats catalanes (estudiants, personal docent i investigador, PDI, i personal d'administració i serveis, PAS).



Per això organitza competicions esportives i promou els valors i l'esperit esportiu dels seus participants. La coordinació dels campionats és rotatòria: cada curs l'assumeix una universitat diferent. Enguany se n'encarrega la UOC.