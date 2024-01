La UOC rep el premi de divulgació acadèmica dels Golden Orange Awards

Des de la Càtedra UNESCO es treballa per a promoure, mitjançant la recerca i l'educació, la comprensió dels aliments com un element social i cultural. Es fa amb la millora dels vincles entre l'educació, la recerca i el desenvolupament de l'agricultura sostenible, i centrant-se en el paper de les TIC i l'alfabetització digital gràcies a l'experiència i els coneixements de la UOC.



Segons F. Xavier Medina, director de la Càtedra, «estem molt agraïts per haver estat escollits per aquests premis i veure reconeguda tota la feina que fem des de la Càtedra a escala internacional». La Càtedra treballa en tres àrees principals: el menjar, la cultura (incloent-hi el coneixement, la diversitat social i diferents adaptacions locals) i el desenvolupament (cobrint àrees com la nutrició, el desenvolupament rural, l'economia local i global, etc.).



Els premis Golden Orange Awards, que s'atorguen enguany per primera vegada, premien organitzacions i persones individuals de tot el món escollides pel mateix jurat, en diferents categories. La Càtedra UNESCO d'Alimentació, Cultura i Desenvolupament de la UOC, juntament amb altres premiats reconeguts com el Programa d'afiliats de l'Organització Mundial del Turisme o l'organització Slowfood Internacional amb seu a Itàlia, han estat escollida en aquesta primera edició.