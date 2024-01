Una exposició permet descobrir la història de la computació

L'exposició «Computació Gran Reserva. De ceps ancestrals, raïm de futur», organitzada amb la col·laboració dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC, la Facultat d'Informàtica de Barcelona de la UPC i l'empresa informàtica Grup Pancorbo, per part de la Facultat de Ciència i Tecnologia de la Universitat de La Rioja, permetrà als visitants descobrir 72 aparells i objectes sobre la història de la computació anterior als actuals ordinadors. La mostra, que té un objectiu didàctic, serà acollida per la Universitat de La Rioja fins al 22 de juliol, per inaugurar el nou edifici de la seva Facultat de Ciència i Tecnologia.