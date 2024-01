Cinc apps perquè els autistes aprenguin jugant

Davant d'aquesta mancança va impulsar Happy Geese. Actualment ja ha creat dues apps més: Iseqüències i Abaplanet. Alhora ha ideat iAutism (rebatejada actualment amb el nom de Appyautism), un web que recull les apps disponibles per a les persones amb autisme. Sistach participarà el proper 25 de maig en el SEUminari Apps per a persones amb Transtorns de l'Espectre de l'Autisme que organitza el Màster en Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) on explicarà quines són les més representatives. Aquestes són algunes d'elles.

iSEQÜÈNCIES: està pensada per l'aprenentatge d'hàbits d'autonomia, comportaments socials del dia a dia i reconeixements d'emocions a través d'un centenar de seqüències on diversos personatges interactuen. Es treballen hàbits com rentar-se les mans, vestir-se o anar a dormir; esdeveniments com anar a la platja; situacions quotidianes com pujar a l'autobús i emocions que apareixen com a conseqüència d'un fet com ara la tristesa, la sorpresa o l'alegria,

HAPPY GEESE: és una adaptació del conegut joc de l'oca per a nens amb TEA, però també, per als que tenen trastorns per dèficit d'atenció amb hiperactivitat ( TDAH ) o d'altres dificultats en l'aprenentatge. Permet un oci adaptat i inclusiu. Alhora ajuda a conèixer i a respectar un conjunt de normatives, facilita l'aprenentatge de les sumes gràcies a la utilització de dos daus i el de paraules bàsiques com colors, formes, vocals i números. A més a més, exercita la motricitat fina i afavoreix la concentració.

ABAPLANET: és una plataforma d'aprenentatge formada per exercicis de llenguatge receptiu i aparellament. Hi ha un vocabulari de 350 paraules per a nens i adolescents. Destaca pel seu sistema avançat ja que permet adaptar la dificultat dels exercicis en base a les respostes de l'alumne. Per estimular el nen també inclou premis com jocs i reproducció de vídeos.

DÍA A DÍA: és un diari visual que permet anticipar fets que passaran, com el Nadal o les vacances d'estiu, i alhora enregistrar el què ja ha passat de forma gràfica i estructurada. Facilita i fomenta la comunicació. Alhora es pot ajustar a les necessitats de la persona afegint persones del seu entorn, incloent lloc per veure, etc.

NÚMEROS ESPECIALES: inclou diverses activitats per ajudar a desenvolupar habilitats primerenques relacionades amb els números. Entre aquestes activitats hi ha la comparació o l'ordenació. És una app que està pensava per mantenir l'atenció dels nens amb TEA però també amb síndrome de Down o els que tenen una falta d'habilitat en motricitat fina o discapacitat auditiva, entre altres.

Actualment hi ha 350.000 persones amb diagnòstic de TEA a Espanya, segons les darreres dades fetes públiques pel Ministeri de Sanitat. Un de cada 150 nens que neixen són afectats per aquest trastorn, una xifra que també es repeteix a Catalunya. Per sexes per cada quatre casos entre els homes se'n detecta només un en les dones.