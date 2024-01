Beques per als màsters d'Enginyeria de telecomunicació i d'Informàtica

Podran optar a les beques tots els estudiants que es matriculin en el màster universitari d'Enginyeria de telecomunicació UOC-URL i en el màster universitari d'Enginyeria informàtica de la UOC el proper curs. El sector de les tecnologies de la informació i la comunicació és una de les àrees professionals amb més demanda creixent. Els estudis de màsters en les enginyeries de Telecomunicació i Informàtica són dissenyats per formar professionals que puguin desenvolupar les seves funcions de manera eficaç i amb els recursos necessaris per a tenir una visió transversal de la seva especialitat.





Procés de selecció



La inscripció per a poder optar a una de les dues beques començarà el 2 de juny i finalitzarà el 20 de juliol. Els sol·licitants hauran de complir els requisits d'accés dels màsters i comprometre's a finalitzar els estudis en un màxim de tres semestres acadèmics.



El jurat encarregat de valorar les sol·licituds serà format per un representant de la Fundació Caixa d'Enginyers i pels directors dels dos màsters universitaris. El jurat tindrà en compte l'expedient acadèmic, la trajectòria curricular i la carta de motivació que cada sol·licitant haurà de presentar. La resolució dels estudiants seleccionats es farà pública entre el 25 i el 27 de juliol.





Compromís amb la societat



Tant la UOC com la Fundació Caixa d'Enginyers han volgut impulsar aquesta línia de beques per donar l'oportunitat d'accedir a aquests programes als estudiants més brillants. Amb aquest nou pla d'ajudes, ambdues institucions refermen el seu compromís amb el desenvolupament de la societat del coneixement i de la formació al llarg de la vida.



La signatura del conveni ha tingut lloc a la seu de la UOC de l'avinguda del Tibidabo de Barcelona aquest dijous 2 de juny a les 10.30 h; l'han signat el rector de la UOC, Josep A. Planell, i José Oriol Sala, president de Caixa d'Enginyers.