2/6/16 · Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicacions Planificar, repassar i gestionar l'ansietat: les claus per a superar la selectivitat Uns 32.000 estudiants catalans afronten, els dies 14, 15 i 16 de juny, les que la Llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE) preveu que siguin les últimes proves d'accés a la universitat (PAU) tal com s'han fet en els darrers quaranta anys. La coneguda popularment com a llei Wert inclou que el curs 2016-2017 la selectivitat se substitueixi per una altra prova que serà obligatòria per a obtenir el títol de batxillerat i accedir a la universitat. Aquesta proposta, però, ja l'ha descartada el Consell Interuniversitari de Catalunya, l'òrgan de coordinació del sistema universitari català que preveu que les actuals PAU també siguin vigents el curs que ve. Acabi essent l'última selectivitat o no, Modesta Pousada, professora de Psicologia i investigadora de la UOC, detalla quines són les claus perquè aquests 32.000 joves la superin.

