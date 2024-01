A partir d'ara, el restaurant de la UOC tindrà un adhesiu a l'exterior que el visibilitzarà com a establiment Amed. Per aconseguir aquesta acreditació, ha hagut de complir els següents requisits:

Garantir que un 25% de l'oferta de primers plats siguin a base de verdures, hortalisses o llegums .

siguin a base de . Oferir algun producte integral a la carta.

a la carta. Incloure a l'oferta de segons plats un 50% de peix o carn magra .

. Disposar, entre les postres làcties , de l'opció de baix contingut en greix .

, de l'opció de . Utilitzar oli d'oliva per a amanir i preparar els plats (per a amanir preferiblement oli d'oliva verge o verge extra).

per a amanir i preparar els plats (per a amanir preferiblement oli d'oliva verge o verge extra). Garantir un 50% de fruita fresca, en l'oferta de les postres.

A més, també es demana als establiments acreditats que ofereixin als seus clients informació sobre opcions de lleure actiu a les zones pròximes als establiments (circuits, passejades, etc.), ja que el programa Amed també està associat a un concepte de vida activa i saludable.



Des de l'any 2007, quan es van acreditar els primers restaurants promotors de l'alimentació mediterrània i difusors d'estils de vida saludable a la ciutat de Granollers, Amed s'ha ampliat a menjadors laborals, universitats i altres centres de formació, hospitals, residències, albergs, cadenes de restauració, a més de bars i restaurants. Avui ja hi ha 124 municipis de tot Catalunya amb almenys un establiment Amed, dels 500 acreditats que tenen capacitat per a oferir menús basats en l'alimentació mediterrània a més de 77.200 comensals diaris.





La salut a la UOC



La UOC forma part de la Xarxa Catalana d'Universitats Saludables, una iniciativa que promou la salut a Catalunya i que compta amb el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. A més, fa just una setmana celebrava la primera edició de la Setmana Saludable, en què es va promoure de manera activa –amb tallers, formacions, xerrades, etc.– hàbits saludables en tres àmbits: la nutrició i l'alimentació, l'activitat física com a eina de prevenció i les emocions. Hi van participar 770 persones.



La UOC també promou, en el catàleg de formació interna per als seus treballadors, cursos breus centrats en aspectes de salut, com embaràs, lactància, problemes d'esquena, problemes amb la veu, riscos cardiovasculars, etc.



Quant a formació, des dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC es formen els nous professionals de la salut. L'oferta acadèmica busca integrar els diferents aspectes de la pràctica clínica, la gestió sanitària i la recerca entorn dels interrogants actuals de la societat, tenint com a eixos la promoció de la salut, la prevenció de les malalties i l'optimització de la qualitat de vida i el benestar de la comunitat.



L'acte de lliurament de l'acreditació s'ha celebrat aquest divendres 3 de juny a la seu de la universitat d'avinguda del Tibidabo de Barcelona i ha comptat amb la participació, per part de la UOC, del rector, Josep A. Planell; Pilar García Lorda, directora dels Estudis de Ciències de la Salut, i Albert Pérez, tècnic de prevenció de riscos laborals i salut. Per part de l'ASPCAT, hi han participat Joan Guix, secretari de Salut Pública; Carmen Cabezas, sotsdirectora de Promoció de la Salut; Lucia Aztarcoz, directora de Promoció de la Salut, i Gemma Salvador, dietista nutricionista.