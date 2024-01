El grup d’estudiants voluntaris del grau d’Educació Social, que lidera el projecte RefugeESuoc des de l’Àrea de Cooperació Universitària per al Desenvolupament de la Universitat, dinamitzarà la campanya a Twitter i Facebook per a commemorar el Dia Mundial de les Persones Refugiades.



RefugeESuoc forma part de la comissió organitzadora del seguit d’accions i activitats de sensibilització i denúncia que, de cara al 20 de juny, duran a terme aquests dies les ONG i entitats catalanes que treballen en l’acollida i atenció de les persones refugiades.





Manifest per a la lliure circulació



Organitzacions com Stop Mare Mortum, Proactiva Open Arms, la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR) i moltes més, entre les quals es troba també el projecte RefugeESuoc, han unit forces en un manifest a favor del dret de tota persona a buscar i rebre asil en territori estranger i en contra de les vulneracions dels drets humans comeses pels governs negant el dret de lliure circulació.



Les activitats pels refugiats culminaran amb la manifestació del diumenge 19 de juny, a les 18 hores, a la plaça Universitat de Barcelona, que sota el lema «Obrim fronteres, volem acollir!» demanarà actuacions polítiques concretes per a aturar les deportacions massives, frenar les morts al Mediterrani i acollir les 204.311 persones que han arribat a Europa.



Tothom que vulgui participar en la campanya de Twitter ho podrà fer mitjançant l’etiqueta #20JRefugeESuoc i seguint el perfil @RefugeESuoc.



Per a col·laborar com a voluntari o voluntària de RefugeESuoc, escriviu a refugeESuoc@uoc.edu.