Aquests 29.000 estudiants són convocats a un total de 52.500 proves d'avaluació final de les quals 2.500 seran virtuals. D'aquestes, gairebé el 83% són proves de síntesi, validació i finals que es fan quan els estudiants tenen superada l'avaluació contínua durant el semestre, mentre que la resta són exàmens finals. La majoria d'estudiants convocats són dones, un 52,6%, mentre que els homes representen el 47,4%.

Prova pilot de reconeixement facial

Aquest semestre la UOC fa una prova pilot d’un nou sistema de reconeixement facial que servirà per a verificar la identitat dels estudiants. Hi participaran un centenar d’estudiants residents a l'estranger que realitzaran gairebé 300 proves finals i virtuals.



El procés és molt senzill. Uns dies abans de les proves finals, els estudiants han capturat tres imatges seves amb una webcam a través d’una aplicació. D'aquesta manera, mentre facin les proves d’avaluació final virtuals, l’aplicació capturarà aleatòriament imatges seves que permetran contrastar la seva identitat. Les imatges obtingudes es tractaran sempre amb estrictes mesures de seguretat i privadesa.

Catalunya acull el major nombre d’estudiants que s’examinen

Del total d'estudiants, uns 23.500 fan les proves en llengua catalana i més de 5.000, en llengua castellana. Geogràficament, les vuit seus de Catalunya són les que acullen més volum d'estudiants, unes 23.300 persones. D'altra banda, al voltant de 800 estudiants de la UOC faran al voltant de 2.000 proves virtuals a l'estranger, repartides en 85 països de tot el món sense comptar Andorra, on es fan 400 proves finals a la seu d'examen situada a Sant Julià de Lòria.



Fora de Catalunya, la majoria de persones convocades a aquestes proves finals es concentren principalment a les illes Balears (1.200) i al País Valencià (1.250). Pel que fa a la resta de l'Estat, també es destaca la comunitat de Madrid, amb 1.500 estudiants, seguida per Andalusia (540), País Basc (325), Galícia (320), Canàries (250) i Aragó (215). Les seus són a Palma, Maó, Eivissa, València i Sant Joan d'Alacant, a més de Leganés, Sevilla, Màlaga, Santiago de Compostel·la, Bilbao, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife i Saragossa.



Per demarcacions catalanes, la de Barcelona és la que concentra més estudiants, amb més de 16.200 persones convocades a fer les proves, amb seus d'examen a la ciutat de Barcelona (Zona Universitària i Ciutat Vella), el campus de Bellaterra, el Seminari de Vic i la Fundació Universitària del Bages de Manresa. A la demarcació de Tarragona i les Terres de l'Ebre n'hi ha 2.200 -amb seus d'examen a la Fira de Reus i a l'IES Joaquín Bau de Tortosa-, a la de Girona, 1800 -amb seu a l'Escola Universitària de la Salut i l'Esport de Salt- i a la de Lleida, un total de 1.070, amb seu d'examen a la Llotja de la capital del Segrià.



Un cop fetes les proves, els estudiants tindran les notes finals entre el 6 i el 8 de juliol; tenen l'opció de rebre-les per correu electrònic.



Adaptació a la diversitat funcional



Un total de 250 proves estan adaptades per a persones amb algun tipus de necessitat especial. D'aquesta manera, els 100 estudiants amb diversitat funcional que s'examinen podran tenir adaptacions de proves en braille o mitjançant un ordinador, a més d'altres accions, com l'adaptació de les seus d'examen.



Proves cada cop més virtuals



En la tendència a fer les proves finals d'avaluació d'una manera cada cop més virtual i tendir cap a l'eliminació del paper, les seus de Girona, Madrid, Málaga, Santiago, Tenerife , Las Palmas, Vic i Zaragoza tindran un registre electrònic d'assistència dels estudiants.



Seus d'examen

Catalunya

Barcelona (Zona Universitària) : Facultat de Física i Química UB

: Facultat de Física i Química UB Barcelona (Ciutat Vella) : Facultat de Geografia i Història UB

: Facultat de Geografia i Història UB Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) : Aulari Central UAB

: Aulari Central UAB Salt (Gironès) : Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES)

: Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES) Manresa : Fundació Universitària del Bages (FUB)

: Fundació Universitària del Bages (FUB) Vic : Seminari de Vic

: Seminari de Vic Reus : Fira de Reus (Tecnoparc)

: Fira de Reus (Tecnoparc) Tortosa : IES Joaquín Bau

: IES Joaquín Bau Lleida: la Llotja, palau de congressos de Lleida

Andorra

Sant Julià de Lòria (Andorra): Universitat d'Andorra

País Valencià

València : Universitat de València. Fundació Universitat Empresa (ADEIT)

: Universitat de València. Fundació Universitat Empresa (ADEIT) Sant Joan d'Alacant: Universitat Miguel Hernández (Edifici Balmis)

Illes Balears

Palma : Escola Superior de Disseny de les Illes Balears

: Escola Superior de Disseny de les Illes Balears Maó : IES Pasqual Calbó i Caldés

: IES Pasqual Calbó i Caldés Eivissa: Universitat de les Illes Balears

Madrid

Leganés: Universitat Carlos III. Edifici Juan Benet

Andalusia

Sevilla : Centro de Negocios Galia Puerto

: Centro de Negocios Galia Puerto Màlaga: Universitat de Màlaga. Campus Universitari de Teatinos

Illes Canàries

Las Palmas de Gran Canaria : Campus Universitari de Tafira

: Campus Universitari de Tafira Santa Cruz de Tenerife: Cambra de Comerç, Indústria i Navegació

Galícia

Santiago de Compostel·la: Escola Técnica Superior de Enxeñaría, Universitat de Santiago

País Basc

Barakaldo: Bilbao Exhibition Centre-BEC

Aragó