La UOC, nou membre d'un consorci internacional dedicat al programari lliure

Amb aquest acord de col·laboració, la UOC tindrà l'oportunitat de validar la importància de la recerca amb socis industrials i saber de primera mà quins són els temes per als quals busquen solucions, i disposarà d'accés a oportunitats de finançament restringides als membres de la comunitat.

La UOC és representada a Eclipse Foundation pel grup de recerca SOM Research Lab, liderat per l'investigador Jordi Cabot –ICREA, al centre de recerca IN3–, i participa en el grup de treball PolarSys, un consorci industrial dedicat a la creació d'eines de programari lliure per a sistemes integrats (embedded systems, en anglès). L'objectiu d'aquest grup de treball és contribuir al desenvolupament i a l'extensió de les eines de modelització per a aquest tipus de sistemes, perquè es puguin utilitzar en contextos industrials.