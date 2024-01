4/7/16 · Estudis d'Economia i Empresa Vull unes vacances sostenibles. Per on començo? S’acosten les vacances i moltes persones planifiquen un viatge. El 2015, prop de 1.200 milions de turistes es van moure per tot el món, segons l’Organització Mundial del Turisme (OMT). Més enllà de decidir la durada, la destinació i el cost econòmic, hi ha una preocupació creixent perquè no impacti negativament en el medi ambient i perquè generi beneficis per a la població local. De fet, un 42,1% dels turistes connectats, els denominats 3.0, vol allotjar-se enguany en un establiment sostenible. Els experts en turisme de la UOC Lluís Garay i Soledad Morales fan algunes recomanacions als turistes perquè prenguin consciència de les repercussions ambientals, socials i econòmiques que tindrà el seu viatge al lloc de destinació, el que es coneix com turisme sostenible.

La tria del transport, l'allotjament i la relació amb la població local, aspectes que ha de tenir en compte el turista.

Foto: Flickr / Budi Nusyirwan (CC)