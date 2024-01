La Generalitat confia a la UOC la direcció del Pla de doctorats industrials

La Generalitat de Catalunya ha nomenat el professor de la UOC Albert Sangrà director acadèmic del Pla de doctorats industrials, l’aposta decidida per acostar la recerca a l’empresa. Aquest Pla té els objectius de contribuir a la competitivitat i la internacionalització del teixit industrial català, captar talent i formar doctors i doctores per a les empreses en projectes d’R+D+I. Per a Sangrà, aquest càrrec representa un reconeixement a la seva trajectòria acadèmica i professional en el món universitari. Des de l’1 de juliol, Sangrà ha agafat el relleu de la direcció al professor de la UPC Antonio Huerta.