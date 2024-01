26/7/16 · Estudis d'Arts i Humanitats Guia per a triar els millors llibres digitals infantils Les tauletes triomfen entre els més petits i esdevenen, així, un gran aliat per a animar-los a llegir: «El so, l’àudio i les imatges dels llibres digitals afavoreixen la interactivitat i desperten, d’aquesta manera, el seu interès per les lletres», explica la professora de la UOC Teresa Iribarren, experta en literatura i edició digital. Encara que l’enriquiment dels textos amb aquests recursos no és exclusiu dels llibres infantils, «és en aquest àmbit on s’està aplicant amb més èxit», apunten per la seva banda les autores del llibre Lectura digital infantil. Dispositivos, aplicaciones y contenidos, de l’Editorial UOC, Araceli García i Raquel Gómez.