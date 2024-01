El 40% dels empleats deixaria l'empresa on treballa

Com detectar quan hem de canviar de feina? Per a l'experta en recursos humans de la UOC Gina Aran hi ha diversos senyals d'alerta, que classifica en cinc grups:

Motivació. Quan la feina ja no motiva. L'empleat no se sent útil, no veu el sentit a la seva tasca ni la finalitat del que fa o no se sent valorat professionalment. Cultura i valors. Quan es dubta de l'ètica de l'empresa. El treballador no se sent identificat amb els principis i valors de la companyia. Relacions. Quan les relacions interpersonals amb diversos companys de l'equip resulten nefastes i frustrants. Situació personal. Quan els hàbits i el context vital del treballador han canviat substancialment i es fa difícil compaginar la vida personal amb la professional. Salari. Quan el treballador considera que no està remunerat adequadament per a sobreviure o quan sent que només treballa per diners.

Burnout: l'estrès laboral crònic

Quan tots els semàfors són vermells, és senyal que alguna cosa no va bé. Si la insatisfacció a la feina és molt alta, es pot patir la síndrome d'esgotament professional (burnout), «un tipus d'estrès laboral crònic». Es caracteritza per l'esgotament físic i mental, i algunes de les conseqüències que té són la desmotivació, l'actitud irritable, el deteriorament cognitiu, un rendiment menor o dolors musculars, entre altres, assenyala Aran. Afegeix que «fer tasques repetitives, no sentir-se útil o estar pendent de tercers» són situacions laborals de risc que, mal conduïdes, poden dur a l'esgotament.

Penalitza canviar de feina sovint?

«Si enriqueix el nostre coneixement i competència, no», explica Aran. Cal que hi hagi una coherència en la trajectòria professional i que els canvis hagin estat una decisió personal que es correspongui amb un canvi de cicle professional o personal, afegeix.

El perfil del professional mogut i inquiet que és capaç d'assumir nous reptes s'obre camí a les empreses. Cada cop hi ha més companyies que consideren que canviar de feina cada pocs anys és «un valor afegit dels treballadors», que han pogut «enriquir-se amb les diferents experiències», i que això «redundarà en benefici de l'empresa». Hi ha generacions més avesades a aquests canvis que les anteriors, explica Aran, com ara els millennials. «Tenen més aguditzada la necessitat de realització personal i professional a la feina, busquen treballar en el que és vocacional». El 90% dels joves de la Generació Y o millennials no té intenció de quedar-se més de cinc anys al mateix lloc de treball.

Una nova tendència: els job hoppers o saltadors de feines

«El job hopping o job jumping és una pràctica que consisteix a canviar de feina cada pocs anys», explica Aran. És característica de persones que busquen noves motivacions i reptes constantment. És difícil fidelitzar-les a mitjà termini, però aporten moltes idees i experiències i tenen una gran capacitat d'adaptació, assenyala aquesta experta.

Sovint, aquest tipus de treballadors acaben tornant a les empreses d'on havien marxat i, quan ho fan, tornen aportant molt més de valor a l'empresa. Aran alerta que «convé, tot i saber que marxaran, fidelitzar-los». Aquesta és una tendència que es va obrint pas a les empreses, ja que «mantenir-se en un lloc de treball durant anys es comença a veure com una cosa negativa». Tot i això, Aran recorda que «no hi ha una data exacta: és el treballador qui ha de plantejar-se quan pensa que el cicle s'ha esgotat i necessita un canvi laboral».