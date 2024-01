Els camps de Tessalònica i dels voltants concentren el més gran nombre de refugiats atrapats al país. Allà és on RefugeESuoc ha detectat 68 persones que tindrien interès de continuar la seva formació universitària i que reunirien els requisits per a poder-ho fer a la UOC.

Marta Flaque ha explicat que el viatge de prospecció ha permès fer un diagnòstic de la situació i establir contacte amb organitzacions, entitats i entorns universitaris locals que treballen en el terreny amb les famílies refugiades. «Molts volen continuar els estudis però no poden perquè la vida als camps és pèssima, per això és important treballar per tal d’afavorir unes bones condicions d’estudi i un bon allotjament».



Beques per a continuar estudiant

En la mateixa línia de treball que la resta d’universitats catalanes, la UOC treballa per a l’acolliment de refugiats que van haver d’interrompre els estudis a causa del conflicte armat i polític als seus països, perquè puguin continuar-los. Entre les accions que preveu per a desenvolupar el projecte, la Universitat:

Impulsarà un programa de beques específic adreçat a persones refugiades o demandants d’asil perquè puguin iniciar o reprendre els estudis tant a Catalunya com a altres indrets.

Localitzarà possibles beneficiaris de les beques amb la col·laboració d'entitats , organitzacions i institucions que treballen sobre el terreny.

Activarà un servei de mentoria i acompanyament virtual i presencial per als nous estudiants refugiats mitjançant el voluntariat de RefugeESuoc.

Buscarà finançament i recursos per assegurar la continuïtat del projecte d'acolliment.

Establirà un treball en xarxa amb les organitzacions, entitats i universitats gregues que actuen sobre el terreny.

Participarà activament en el debat institucional i amb el Govern per accelerar els processos administratius i jurídics que facilitin l'accés universitari de les persones refugiades.

Gemma Xarles, directora de Globalització i Cooperació, ha manifestat el compromís de la UOC per a donar suport a iniciatives que tinguin un benefici per a la comunitat de refugiats i que tinguin impacte i continuïtat al llarg del temps. «El nostre rol com a universitat en línia és ajudar-los a reconstruir les seves trajectòries acadèmiques i formatives per afavorir el seu desenvolupament com a persones».

El projecte RefugeESuoc també desenvolupa activitats de sensibilització i divulgació, com ara tallers a escoles, participació ciutadana, campanyes, xerrades i taules rodones per a reflexionar sobre la problemàtica dels refugiats, i proporciona a les ONG i a les institucions públiques serveis específics per a atendre, acollir i acompanyar els refugiats i refugiades, que és previst que arribin a Catalunya fins a l’any 2017.