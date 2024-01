Pel que fa el perfil, hi ha més dones (54,05%) que homes (45,95%) i la majoria de matriculats tenen menys de 25 anys (39,19%), seguits pels de la franja de 25-29 anys (24,32%). Pel que fa a la via d'accés, un 22,97% vénen del batxillerat, un 17,57% d'altres cicles formatius de grau superior i la resta han entrat per altres canals (cicles formatius de grau mitjà, selectivitat, etc.). Dels matriculats, un 58,11% treballen; un 64,86% viuen a Catalunya i el 35,14% que queda, a la resta de l'Estat espanyol.

JE, que ja ofereix aquestes titulacions presencialment, s'encarrega del lideratge acadèmic dels programes mentre que la UOC, per mitjà de l'empresa EducaciOnline, facilita la plataforma, les eines tecnològiques i el suport metodològic. Amb la posada en marxa d'aquests estudis, aquestes dues institucions fan una proposta rupturista d'FP de qualitat que va més enllà de l'oferta actual quant a la metodologia.



Cobrir les necessitats formatives i del sector empresarial

Aquesta oferta vol donar servei a nous públics en un moment en què els entorns d'aprenentatge experimenten una profunda transformació que planteja el repte de crear alternatives formatives en el camp de l'FP a fi de respondre a les noves necessitats del món empresarial.

La proposta de JE i la UOC també ofereix una alternativa a una part de la població que no té accés als estudis presencials, tenint en compte que la distribució d'aquesta oferta formativa és desigual al territori, o bé que, per raons laborals, no pot seguir els estudis impartits de la manera tradicional.

A més, el projecte té la voluntat de contribuir a eixamplar la franja de tècnics superiors, un dels objectius que reclama el teixit empresarial i que el país té fixats en matèria de política educativa, atès que l'Estat espanyol encara és lluny de poder-se equiparar amb els països europeus de l'entorn pel que fa al nombre de titulats d'FP.

Mentre que a la UE-27 gairebé el 47% dels ciutadans han cursat estudis secundaris superiors, tant a Espanya com a Catalunya aquest percentatge no arriba al 23%. En l'última dècada, segons el Ministeri d'Educació, el nombre d'estudiants en formació professional de grau superior a distància ha augmentat significativament. De fet, el curs 2004-2005 es formaven en aquesta modalitat 3.498 alumnes i el 2014-2015 la xifra ja arribava a 34.885 estudiants. A Catalunya, segons el Departament d'Ensenyament, el nombre de matriculats del curs 2007-2008 era de 1.340 alumnes i el curs 2015-2016 ja són 13.400 estudiants.