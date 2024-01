Com explica Verònica Tercero, directora dels Serveis de Pràctiques i Mobilitat, «fins ara la resta de mobilitats procedien del programa Erasmus o bé de les xarxes internacionals com CINDA o AUIP».

Aquests estudiants actualment estan cursant a Uniminuto (Bogotà) els graus d'Administració d'Empreses, Administració Financera, Administració en Salut Ocupacional, Comptabilitat Pública, Comunicació Social, Psicologia i Pedagogia Infantil. En tractar-se d'una mobilitat incoming virtual, podran seguir el curs des del seu país sense desplaçar-se físicament.

Seguint el pla d'estudis d'ambdues universitats, es cursaran en línia una d'aquestes assignatures de la UOC: Psicologia de la Comunicació, Direcció Estratègica, Direcció de Màrketing, Principis d'Intervenció en Educació, i Psicologia del desenvolupament. Un cop superada, Uniminuto convalidarà la matèria cursada.

La UOC més global

La Universitat aposta per establir col·laboracions acadèmiques i de recerca a llarg termini amb universitats estrangeres, més enllà de relacions estrictament comercials.

Gemma Xarles, directora de l'Àrea de Globalització i Cooperació, remarca que una de les línies de treball de la nova estratègia de globalització de la UOC és fomentar les competències dels estudiants per a ser professionals i ciutadans globals, i, en aquest sentit, «la mobilitat i l'intercanvi és una de les maneres de treballar-les».

Per a Pastora Martínez Samper, vicerectora de Globalització i Cooperació, «aquest acord amb Uniminuto és un clar exemple de com es vol materialitzar la nova estratègia de globalització de la UOC: mitjançant acords amb socis estratègics que signifiquin posar en marxa diferents programes i fórmules de col·laboració, tant en docència com en recerca».I afegeix: «No hi ha globalització sense cooperació», i per això manifesta: «Volem establir relacions amb les universitats d'altres països que impliquin una millora de la qualitat de l'educació de les dues parts, que suposin beneficis acadèmics per als nostres estudiants i els de l'altra universitat i que contribueixin al desenvolupament global i professional de les persones».