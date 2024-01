La UOC estrena una imatge corporativa digital, dinàmica, flexible i sonora

La marca nova acompanya l'horitzó institucional de la UOC per als pròxims anys. «Reflecteix una UOC global, que aposta per fer créixer i valorar la recerca, que potencia l'oferta d'aprenentatge més enllà dels cicles estrictament universitaris i que potencia la connexió amb el món empresarial», afirma el rector, Josep A. Planell.

Lluís Rius, director de Comunicació, destaca que la marca combina elements de tradició, com ara el blau marí original de les lletres i una composició en diagonal que evoca els antics escuts universitaris, amb elements de ruptura, com ara colors amb lluminositat de pantalla, so, una modularitat que la fa especialment adaptable i flexible a tota mena d'entorns, i una tipografia pròpia que té una llegibilitat òptima per a pantalles.

Logotip dinàmic i flexible

La composició en diagonal de la sigla UOC, que sembla que vulgui sortir d'un marc que pot moure's, reenquadrar-se, créixer i decréixer, permet aprofitar les possibilitats de l'entorn digital i dota la marca de dinamisme i de l'adaptabilitat que té la UOC avui.

So propi

La marca té el seu propi so, que permetrà a la UOC expressar-se en entorns digitals amb coherència i naturalitat.

Tipografia pròpia

Així mateix, a partir del logotip s'han construït dues famílies tipogràfiques corporatives: UOC Sans i UOC Serif. Mantenen i potencien l'esperit de la nova gràfica, tenen una gran llegibilitat en dispositius digitals i articulen tot el sistema de comunicació dotant-lo d'una personalitat singular.

Cinc submarques

A partir d'ara, la UOC afegeix a la marca corporativa (masterbrand) cinc submarques, que responen a la voluntat de projectar una UOC que, a més de fer docència, fa recerca i innovació (UOC R&I); proporciona programes docents no convencionals per facilitar la formació al llarg de la vida, com ara assignatures per a cursar lliurement, cursos i seminaris breus, formació professional en línia, MOOC, etc. (UOC X); té una potent xarxa d'alumni amb serveis de valor afegit (UOC Alumni); ofereix a empreses i institucions solucions d'aprenentatge (UOC Corporate), i proporciona al públic general jocs i continguts audiovisuals i editorials atractius (UOC Media).

Les cinc submarques tenen en comú l'acrònim UOC, i en particular un color i un recurs formal propis. Totes comparteixen la mateixa modularitat del sistema.

Mucho, l'estudi de disseny que l'ha fet possible

L'estudi de disseny encarregat de la nova imatge corporativa de la UOC és Mucho, guardonat amb quinze Laus, dos Grande Laus i dos Yellow Pencil D&AD (aquests darrers, considerats els Oscars del disseny gràfic). Mucho és un estudi d'origen català amb equip propi a Barcelona, París, San Francisco i Nova York.