La UOC consolida el seu creixement i aposta per la globalització

L'objectiu de la UOC per a l'horitzó 2017-2020 és posicionar internacionalment el seu model educatiu, cooperar amb universitats i institucions d'arreu i augmentar l'impacte social de l'educació. Aquests reptes s'encaren en un moment en què la universitat en línia creix en nombre d'estudiants, amplia l'oferta acadèmica significativament, consolida i eixampla el desplegament territorial més enllà de Catalunya, augmenta la captació de fons per al finançament de la recerca i és present en totes les etapes educatives amb diversos projectes ja començats.

«Treballarem per la globalització per continuar creixent tant en estudiants com en professorat», explica el rector, Josep A. Planell. I és que el nombre d'estudiants de la UOC ha crescut en el darrer curs un 10%, de manera que ha passat de 50.000 (curs 2014-2015) a 55.000 (curs 2015-2016). El creixement més important s'ha produït en graus oficials, en què s'ha passat de 28.639 estudiants (curs 2014-2015) a 31.993 (curs 2015-2016), i en màsters, en què s'ha augmentat de 4.956 (curs 2014-2015) a 8.762 (curs 2015-2016). Les dades provisionals del curs 2016-17 apunten que novament es matricularan més persones que l'anterior.

El perfil de l'estudiant de la UOC és una persona de més de trenta anys, que té feina i estudis previs, sovint superiors. En aquest sentit el rector destaca que la UOC s'ha convertit en la «universitat de les oportunitats»: «És per a les persones que necessiten créixer professionalment, reinventar-se, graduar-se o les que no poden anar a una universitat presencial».

Quatre graus i onze màsters nous

La UOC actualment ofereix 21 graus i 43 màsters oficials, molts dels quals es fan en col·laboració amb altres universitats o institucions de referència. Aquestes xifres s'ampliaran el curs 2017-2018 a 25 i 54, respectivament. Els quatre graus nous que s'incorporaran són Belles Arts -en col·laboració amb el museu Reina Sofia de Madrid-, Ciències de la Salut, Relacions Institucionals i Logopèdia (juntament amb la Universitat de Vic). Pel que fa als màsters, els onze nous són Psicopedagogia, Periodisme, Intervenció psicològica infantil i juvenil, Disseny d'interacció i experiència d'usuari (UX) UOC-UdL-UPC, Qualitat en l'educació superior, Social media management (transformació d'un programa propi), Ciutat i urbanisme (transformació d'un programa propi), Ciència de dades (transformació d'un programa propi), Direcció i gestió de recursos humans (transformació d'un programa propi), Màrqueting digital (transformació d'un programa propi) i Enginyeria de telecomunicacions (transformació a 100% UOC d'un màster universitari ja existent UOC-URL).

També amb vista a l'any 2017 s'obrirà una nova seu territorial a Palma, Mallorca, i tres punts UOC a Saragossa, Galícia i Andalusia oriental, que s'incorporaran a les set seus a Espanya i Mèxic i els sis punts UOC.

Un altre dels objectius de futur a mitjà termini és oferir un servei de 24 h x 7 dies a la setmana. «Volem que un estudiant es pugui adreçar al seu tutor qualsevol dia i a qualsevol moment, i que els seus dubtes puguin ser resolts a l'instant», explica el rector. Alhora, es vol aconseguir una flexibilització de la matriculació. En aquest sentit ja s'ha fet un primer pas amb l'oferta d'FP en línia, en què l'estudiant es pot matricular cada mes.

Un salt qualitatiu en recerca

En recerca la UOC té 43 grups en els àmbits de ciències socials, TIC, ciències de la salut, i arts i humanitats, i dos centres de recerca d'excel·lència: l'Internet Interdisciplinary Institute i l'eLearn Center.

Del 2013 al 2016 ha incrementat en un 189% la captació en finançament per a recerca i innovació, de manera que ha passat d'1,9 milions d'euros a 3,6 milions d'euros. Alhora s'han incorporat tres investigadors Ramón y Cajal i dos ICREA.

La UOC, present en totes les etapes educatives

Per primer cop a partir d'aquest curs la UOC és present en totes les etapes educatives. A primària hi és per mitjà del programa Escola Nova 21 via Educatalyst, una iniciativa que aspira a transformar l'ensenyament i l'aprenentatge mitjançant la recerca. També en aquesta etapa educativa la UOC ha graduat més de 1.100 mestres i professors en el màster de TIC i educació (700 més el cursen actualment) i té 400 graduats i més de 2.000 estudiants matriculats en el màster de Dificultats i trastorns de l'aprenentatge.

En la formació professional en línea, que ha començat aquest curs gràcies a l'aliança amb Jesuïtes Educació, hi ha més d'un centenar de matriculats i una oferta de quatre graus superiors: el d'administració i finances, el de màrqueting i publicitat, el de desenvolupament d'aplicacions web i el de vendes i espais comercials. La previsió és que el curs que ve s'ofereixin quatre cicles de graus superiors més.

Pel que fa a UOC Corporate, que s'encarrega de donar formació al sector empresarial, del 2012 al 2016 s'han format 5.360 professionals de 31 empreses, entre les quals hi ha AGBAR, la Caixa, Nostrum, Banc Sabadell i l'Ajuntament de Barcelona. L'objectiu amb vista al 2020 és arribar a 7.530 professionals més.