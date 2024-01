A més de l'e-treball, i amb la voluntat d'afavorir al màxim la conciliació laboral i personal, la UOC ofereix als seus professionals les mesures següents:

Reducció del 10% de la jornada per cura d'un fill menor de dotze anys o d'una persona amb discapa­citat, amb dret a percebre el 100% de la retribució durant els tres primers anys.

Reducció del 20% de la jornada per cura d'un fill menor o d'una persona discapacitada, amb dret a percebre el 90% de la retribució.

Permís no retribuït de quinze dies feiners per any per motius de formació reglada o reconeguda, presencial o no, o cura d'un familiar.

Permisos especials de formació: quan la formació estigui relacionada amb el rol professional es pot demanar un permís d'entre sis mesos i un any.

Permisos de conciliació: s'estableixen nou dies de lliure disposició per a la conciliació de la vida personal, laboral o familiar.



Formar professionals en RSC

La memòria també recull la posada en marxa, el curs 2014-2015, del primer màster universitari de Responsabilitat social corporativa. La UOC aposta, així, per formar professionals capaços de posar en pràctica projectes i sistemes de gestió de l'RSC en les seves organitzacions, transformant-les des de l'òptica de la responsabilitat, amb la finalitat que siguin sostenibles a mitjà i llarg termini des d'una perspectiva econòmica, ambiental i social.

En aquest marc, la UOC vol posar el seu gra de sorra en un desenvolupament turístic més sostenible, i ho fa per mitjà del màster universitari de Turisme sostenible i TIC, que forma professionals del turisme capaços de donar resposta a les necessitats del sector i de la societat actual en clau de sostenibilitat, TIC i inclusió i governança.

En la mateixa línia es troben el grau de Turisme i el màster d'Estratègia i gestió sostenible de les destinacions turístiques OMT-UOC. Tots dos programes són acreditats amb la Certificació UNWTO. TedQual, que atorga l'Organització Mundial de Turisme, agència especialitzada de les Nacions Unides. La UOC és la primera universitat en línia del món que té aquesta certificació internacional.



Transferència de coneixement com a eina de millora social

La UOC fa una aposta ferma per la transferència del coneixement com a eina per a resoldre els problemes de l'agenda social. El gran camp d'ex­pertesa de la UOC és l'aprenentatge virtual (e-learning); per això assessora empreses, emprenedors i institucions en aquest àmbit. Ho il·lustra la medalla d'or que ha rebut la UOC en els premis internacionals Learning Impact per l'eina Present@, un videoblog interactiu que permet penjar presentacions en vídeo de gran format a internet, visualitzar-les i comentar-les amb molta facilitat.



Cooperació en el desenvolupament

La UOC treballa per promoure i facilitar la cooperació universitària en el desenvolupament i per contribuir, com a universitat, al desenvolupament humà de les societats des de la docència i la recerca. I ho fa amb la creació d'una àrea amb aquesta missió específica. Entre els seus objectius hi ha promoure la cooperació com a competència transversal dels programes formatius i fomentar les pràctiques socials i el voluntariat.

A més, com a mostra de compromís amb la responsabilitat social, la UOC ha signat l'adhesió als Principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides.



La UOC, universitat socialment responsable

Amb tot, un dels objectius institucionals que la UOC es fixa per al 2016 és «consolidar la responsabilitat social com a atribut diferencial de la cultura interna i la reputació per a fer de la UOC una institució socialment responsable que vagi més enllà de les obligacions legals», diu el rector Josep A. Planell.

En aquest sentit, la visió que la UOC té de la responsabilitat social és la d'una eina proactiva que permet donar resposta a les necessitats i demandes socials amb el propòsit de contribuir a una societat millor: més integradora, equitativa, eficient i ètica.