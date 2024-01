Quadrivia: el primer trivial per a universitaris

El Quadrivia té més de 30.000 preguntes, que han estat elaborades pels mateixos professors de la UOC de setze graus diferents: ADE, Educació Social, Dret, Humanitats, Enginyeria Informàtica, Multimèdia, Llengua i Literatura Catalanes, Informació i Documentació, Psicologia, Tecnologies de telecomunicacions, Relacions laborals, Màrqueting i investigació de mercats, Turisme, Comunicació, i Antropologia i evolució humana. «A mitjà termini el Quadrivia anirà un pas més enllà i s'agruparan les preguntes per assignatures, a més d'incorporar altres estudis com ara màsters i postgraus», explica Lluís Pastor, director de l'eLearn Center de la UOC.



Dinàmica de joc

Les preguntes barregen feina, casos pràctics i coneixements teòrics basats en el treball per competències. «L'aplicació és una experiència d'aprenentatge divertida i que es pot portar a terme des de qualsevol lloc (a l'autobús, al tren...) amb un mòbil, i no només des de l'ordinador, en el que es podria definir com a learning by playing», concreta Pastor. Per a jugar-hi només cal una connexió a internet.

El funcionament és molt senzill: l'usuari ha de triar si respon preguntes d'un grau concret o de diversos graus barrejats i, després, si juga sol o amb un oponent, que pot ser un jugador amic o algú que triï la mateixa app a l'atzar. «Els emparellaments es fan entre persones amb un nivell de coneixements semblant», afegeix Pastor. Hi ha dues modalitats de joc: la «combo», que et fa set preguntes seguides, i la contrarellotge, en què s'ha de contestar el màxim de preguntes correctes en un minut.

El joc té deu nivells de dificultat (aspirant, novell, amateur, apte, competent, hàbil, expert, professor, màster i doctor), als quals el jugador anirà arribant a mesura que acumuli punts. Un cop acaba la partida, es dóna a l'estudiant un diagnòstic del seu nivell de coneixement i pot veure a quin lloc del rànquing és entre tots els usuaris de l'aplicació.



App Quadrivia UOC Media from UOCuniversitat on Vimeo.





Gratuïta a Android i a iOS

Quadrivia es pot baixar tant en Android com en iOS i és gratuïta. S'hi pot jugar en català o en castellà i l'usuari hi pot accedir amb el seu perfil de Facebook, un perfil de Google o, si és estudiant de la UOC, amb l'adreça de la Universitat.