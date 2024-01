El pressupost de la UOC creix un 10% per a afrontar el creixement

Amb aquests comptes la UOC vol donar resposta al creixement sostingut de la institució des del 2015 i posar els fonaments perquè l'any 2020 la Universitat es transformi en una universitat global. En aquesta línia, els dos darrers anys la UOC ha triplicat el nombre d'estudiants a la resta de l'Estat (ha passat de 2.000 a 6.000 el curs present) i l'objectiu és continuar augmentant el seu impacte social no solament a l'Estat espanyol sinó també a altres països.



Conveni programa 2015-2018

L'increment dels ingressos que preveu la Universitat és fonamentalment sobre la base del creixement en matrícula (estudiants nous), ja que el conveni programa preveu un finançament màxim de la Generalitat de 25 milions d'euros per any en concepte de subvenció corrent, sempre que s'acompleixin els resultats vinculats al creixement establert. A més, preveu 4,5 milions d'euros addicionals en concepte d'inversions.

Per a fer-ho possible, s'incrementarà progressivament la part variable de la subvenció (passant del 10% al 25% sobre el total del pressupost de la UOC en quatre anys) per a compensar la reducció de la part fixa (passarà del 28% al 18% durant el mateix període).

La part variable, que evolucionarà de 2,4 milions d'euros el 2015 a 6,3 milions d'euros el 2018, anirà vinculada al volum d'activitat (nombre estudiants total de programes oficials) i a l'assoliment de determinats indicadors de rendiment acadèmic.

Des de l'any 1999, la UOC ha signat cinc contractes programa amb la Generalitat. Actualment és vigent el contracte programa signat el 15 de desembre de 2015 per al període 2015-2018. Aquest instrument de gestió facilita la relació entre l'Administració de la Generalitat, mitjançant el Departament d'Empresa i Coneixement, i les universitats.