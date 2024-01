«La poesia pot ajudar els més petits a posar nom a les emocions»

Montse Caralt forma part de l'equip que ha desenvolupat l'aplicació mòbil per a infants L'univers poètic de Miquel Martí i Pol, basada en la poesia de l'autor de Roda de Ter. Una eina que ha rebut el Premi lletrA a la millor iniciativa digital del 2017 de i sobre literatura catalana, promoguda per la Fundació Miquel Martí i Pol.

Un nen de tres anys, que no sap ni llegir ni escriure, que recita Miquel Martí i Pol per casa seva...

Sí! Aquesta és la història d'un dels usuaris de l'aplicació L'univers poètic de Miquel Martí i Pol i un dels testimonis que ens ha fet més il·lusió descobrir. La mare del petit li posava la tauleta mentre ella feia el sopar i, mitjançant els àudios, ell ha anat memoritzant les paraules d'en Miquel. Sense adonar-se'n, tot jugant... està aprenent poesia!

La poesia pot ser sempre així de quotidiana i pròxima?

I tant, forma part de les nostres vides! En tenim mil exemples. Fixa't en les fotografies de xarxes socials com Instagram que, tot sovint, van acompanyades de frases d'escriptors i poetes. No cal que la frase sigui teva, però la sents teva. I és que els poetes et diuen el que tu vols dir i no saps com fer-ho, t'ajuden a interpretar la realitat i a descobrir el teu món interior.

Poesia com a eina emocional i intel·lectual, de socialització. A casa, a l'escola...

Arreu! La poesia és per a totes les edats i té un significat diferent per a cada persona, moment i lloc. Volem treure-li l'artificiositat i els prejudicis als quals, tot sovint, va associada: la poesia és tan útil que ens permet tractar temes tan difícils d'explicar a un infant com la mort! Per això hem desenvolupat una aplicació ideal per a utilitzar a les tauletes digitals de casa però, també, a les pissarres digitals de les escoles, perquè els professors puguin disposar de més recursos per a qualsevol matèria: rondalles, frases fetes...

Una de les particularitats de l'aplicació és que ofereix una experiència molt participativa i personalitzada, el que en comunicació en diem storydoing... Com ho aconseguiu?

L'eina et permet escriure, felicitar festivitats com Sant Jordi, compartir continguts amb qui vulguis a les xarxes i WhatsApp... Gust literari i creació per a fomentar la creativitat.

Però aquesta participació no queda aquí, perquè volem que els usuaris ens ajudin a millorar L'univers poètic de Miquel Martí i Pol i que sigui realment una eina viva amb jocs cada vegada més treballats i profunds, amb més idiomes... Per exemple, ens van demanar que tingués menys música i així ho hem fet.

Aquesta filosofia horitzontal i de col·laboració també ha traspuat a l'hora de desenvolupar l'aplicació?

Totalment. L'hem feta conjuntament més de quinze persones, persones que estimem la literatura i per a les quals és un estil de vida. A banda de l'equip de la Fundació Miquel Martí i Pol, hem rebut la col·laboració dels programadors, de Ràdio Roda per a enregistrar tots els rapsodes (el poeta Jaume Coll, la família d'en Miquel -el seu germà, els seus fills...-), de la il·lustradora Dàlia Adillon...

La il·lustració és una de les grans protagonistes de l'aplicació. No en va, el jurat del Premi lletrA va decidir concedir-vos el guardó «per l'excel·lent factura tècnica i per l'aposta innovadora i creativa a favor del foment de la poesia en català».

Sí, volíem que fos ben atractiva perquè els infants per als quals està pensada són nadius digitals. Calia que tingués de tot i que fos transmèdia (amb vídeos, amb àudios...), però també intuïtiva i bonica visualment, perquè són molt petits (de quatre a dotze anys) i han d'anar fluint en l'ús sense massa pautes, amb un aprenentatge lliure. Per això aquesta aplicació és una petita joia d'artesania, cada il·lustració és una meravella: l'enquadrament, la pinzellada, els matisos, els tons, els colors... La Dàlia ve de belles arts i, és clar, ha donat un altre tractament a les imatges: per a fer una flor primer l'ha dibuixada, després l'ha retallada i finalment l'ha passada al format GIF. Totalment artesanal, amb l'ús de la pintura acrílica i dels pinzells.

La Dàlia ens teletransporta a Roda de Ter sense moure'ns de casa!

[Riu]. Sí, és veritat, perquè podem reconèixer elements característics de la vila del poeta, com el pont, el riu, l'església, la fàbrica, l'escola o, fins i tot, casa seva.