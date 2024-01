L'estimulació cerebral no invasiva s'apunta com una nova teràpia per a tractar trastorns alimentaris com l'obesitat, l'anorèxia i la bulímia. Així ho demostren els primers resultats de les primeres proves fetes amb pacients d’una recerca dirigida per la professora dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC, Elena Muñoz-Marrón, que mostren com el tractament disminueix la gana i el desig per menjar. L'objecte inicial de la investigació és comprovar l'efecte d'aquesta tècnica en pacients amb obesitat lleu (amb un índex de massa corporal d’entre 30 i 35); i ampliar-lo a partir de maig als que pateixen obesitat mòrbida o altres trastorns alimentaris, com l’anorèxia. La doctora Muñoz presentarà les primeres conclusions de l'estudi al Congrés d'Obesitat i Complicacions Metabòliques que es celebra el divendres 17 de març a Sevilla.

En què consisteix?

Els afectats per trastorns alimentaris com l'obesitat i l'anorèxia, encara que també presenten trets diferencials, comparteixen un factor: tenen alterat el procés de presa de decisions en relació amb la ingesta. La teràpia experimental consisteix a estimular l'activitat d'una zona del cervell -còrtex prefrontal dorsolateral- i disminuir l'activitat del cerebel mitjançant l'aplicació d'un corrent elèctric molt lleu que el pacient gairebé no percep. «És la primera vegada en el món que es fa un estudi en què s’activa alhora una part del cervell i s’inhibeix l’altra», apunta Muñoz.

En la primera fase han participat, durant l’últim trimestre de l’any passat, una mostra de vuit pacients d’entre 25 i 50 anys de la Clínica de la Sagrada Família de Barcelona. A cada pacient se li va realitzar dos sessions de vint minuts d’estimulació en dos dies consecutius. «Es va aconseguir modular l’activitat cerebral en les àrees del cervell on rau la presa de decisions i que modulen la ingesta», afegeix la investigadora, que és directora del màster universitari de Neuropsicologia i codirectora del laboratori de recerca sobre neurociència cognitiva Cognitive NeuroLab. Després de cadascuna de les sessions, els investigadors avaluen l'estat d'ànim dels pacients i la gana i els demanen que facin una tasca cognitiva. Després de cadascuna de les sessions, els investigadors van avaluar l’estat d’ànim dels pacients i la seva gana i els hi van demanar que realitzessin una tasca cognitiva.

La segona fase, que es portarà a terme de maig a juliol, s’ampliarà a una vintena de pacients més però amb obesitat mòrbida (amb un índex de massa corporal major de 40).



Tècnica pionera en trastorns alimentaris

Davant d’aquests primers resultats, segons Muñoz, l'estimulació cerebral no invasiva es presenta, doncs, com una bona teràpia complementària de tractaments convencionals d'aquestes patologies. A més, defensa que és una tècnica amb «gran potencial»: «pot ajudar a millorar la qualitat de vida del malalt, no té pràcticament efectes secundaris, no és dolorosa i és molt barata i fàcil d'aplicar. El preu de l'estimulador senzill ronda els sis mil euros. Això en garanteix l'accessibilitat». L'estimulació cerebral no invasiva s'aplica en el tractament de diverses patologies, però encara no és establerta com a tractament dels trastorns alimentaris. «En el cas de l'obesitat, aquesta tècnica s'ha utilitzat molt poc», matisa.

La investigació és liderada pels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC, amb els doctors Elena Muñoz-Marrón, Raquel Viejo-Sobera, Diego Redolar-Ripoll i Pilar García-Lorda. També hi participen el doctor Guillem Cuatrecasas, del Servei d'Endocrinologia de la Clínica Sagrada Família, i el doctor Miguel Alonso-Alonso i Greta Magerowski, de la Harvard Medical School.