Una de les novetats acadèmiques que la UOC oferirà el curs vinent és el postgrau Avaluar per a Aprendre, i ho farà de la mà de l’Associació de Mestres Rosa Sensat (AMRS). Les dues institucions aposten per un programa que formi professors capaços d’avaluar per competències, entès com un element més integrat en el procés d’ensenyament i aprenentatge dels alumnes.

El postgrau neix en un moment de canvi educatiu en què es promou que els alumnes desenvolupin competències alhora que adquireixen coneixements. I, a més, fer-ho amb metodologies com el treball per projectes o la resolució de casos pràctics. En aquest marc, la UOC i l’AMRS han dissenyat un postgrau sobre l’avaluació que aposta per introduir noves formes d’avaluació, més enllà de les tradicionals, com són els exàmens.

L’objectiu d’aquest postgrau és preparar els professors i formar-los perquè siguin capaços d’identificar, dissenyar i implementar metodologies d’avaluació d’acord amb un procés d’ensenyament i aprenentatge basat en competències. Davant d’aquest nou panorama, com s’ha d’entendre l’avaluació? Quines estratègies es poden implementar per a avaluar competències? Quines eines TIC poden facilitar aquest procés d’avaluació? Les respostes a aquestes preguntes es converteixen en els eixos clau del postgrau.

Anna Espasa, directora d’aquest nou postgrau, conjuntament amb les professores Nati Cabrera i Rosa M. Mayordomo, de la UOC, i Mercè Mas, Carme Bové i Urbano Martínez, de l’AMRS, han dissenyat un postgrau que «s’adequa i s’adapta plenament a les necessitats reals dels mestres». En aquest sentit, el postgrau està format per cinc assignatures i un projecte de postgrau que parteix de la pròpia pràctica professional del mestre.

Les competències que desenvoluparan els professionals amb aquest postgrau són:

Dissenyar programacions innovadores que integrin l’avaluació del desenvolupament de competències com un element inserit en el procés d’ensenyament i aprenentatge.

Saber identificar, planificar i implementar models d’avaluació que s’ajustin a un grup d’alumnes específic amb una funció formativa i formadora.

Elaborar instruments d’avaluació que permetin dur a terme metodologies d’avaluació diferents segons les característiques del grup i les condicions d’aprenentatge.

Treballar col·laborativament amb altres professionals del centre compartint i impulsant de manera conjunta propostes inclusives d’avaluació dels aprenentatges.



Sobre l’AMRS

L’Associació de Mestres Rosa Sensat és un moviment de renovació pedagògica creat el 1965 que continua treballant per la millora de l’educació. Vol contribuir a la formació i l’actualització pedagògica dels professionals de l’educació mitjançant el treball en equip dels socis. Vetlla per una escola democràtica i l’expressió d’opinions i criteris sobre la política i la realitat educativa, així com per fomentar la llengua catalana. La seva tasca ha estat reconeguda amb diversos premis, com la Creu de Sant Jordi 2010.