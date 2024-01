Els errors en aplicacions informàtiques poden tenir conseqüències greus per a la productivitat de les empreses o, fins i tot, per a la seguretat de les persones si es produeixen en sectors crítics com el mèdic o l’aeroespacial. L’enginyeria del programari dirigida per models (en anglès, MDE) treballa amb una visió a alt nivell del sistema que es desenvolupa. Aquesta representació, anomenada model, és més senzilla que el codi font i facilita comprendre, manipular i analitzar el sistema. En aquest àmbit, la UOC liderarà la Xarxa d’Excel·lència en Enginyeria del Programari Dirigida per Models a Espanya.

En el projecte, finançat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat, hi participaran grups de recerca de les universitats d’Almeria, Autònoma de Madrid, Castella-la Manxa, Extremadura, Màlaga, Múrcia, Politècnica de Catalunya, Politècnica de València i Rey Juan Carlos. A la Xarxa també hi col·laboraran investigadors d’altres universitats i empreses de desenvolupament de programari com Open Canarias o IKERLAN.

L’enginyeria del programari dirigida per models permet millorar la productivitat i la qualitat del programari, facilita la portabilitat d’un programa a noves plataformes i redueix els costos de manteniment. Les tècniques aplicades per aquesta enginyeria s’utilitzen en diferents indústries, com ara la indústria de les comunicacions mòbils i la indústria de l’automoció, i, entre altres aplicacions, permeten simular el funcionament d’un producte final, adaptar el llenguatge (codi) d’un programa per a diferents plataformes i configurar un catàleg de productes.

L’objectiu de la Xarxa d’Excel·lència és reunir els grups de recerca i empreses d’aquest àmbit per analitzar els reptes que s’hi presenten: l’adaptabilitat dels sistemes informàtics per a satisfer un augment del nombre d’usuaris o el volum de dades que cal tractar (escalabilitat), la facilitat amb què les persones els poden utilitzar (usabilitat), la construcció i integració d’eines de suport i l’ús en nous camps d’aplicació. A més, es posaran en comú bones pràctiques per a fomentar la transferència de resultats de la universitat cap a la indústria.

L’investigador del grup de recerca SOM Research Lab Robert Clarisó coordinarà durant dos anys el consorci amb dues prioritats principals: impulsar l’excel·lència científica amb l’augment de col·laboracions i projectes internacionals i consolidar l’adopció de tecnologies de l’enginyeria del programari dirigida per models en l’àmbit industrial mitjançant iniciatives com la realització de doctorats industrials o la participació en clústers empresarials i plataformes tecnològiques.

Les accions previstes inclouen reunions semestrals, estades dels investigadors en les diferents institucions participants en la Xarxa, visites d’investigadors internacionals, una escola d’estiu per a estudiants i joves investigadors sobre enginyeria del programari dirigida per models i un portal orientat a potenciar col·laboracions amb empreses. Per a fomentar la internacionalització i maximitzar-ne l’impacte, algunes d’aquestes accions aniran lligades a esdeveniments científics internacionals organitzats per membres de la Xarxa.