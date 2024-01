Guia de bones i males pràctiques de LinkedIn

I en comptes d'anar a menys com els passa a algunes xarxes socials amb el temps, que passen de moda, LinkedIn continua en plena forma.

Actualment és la xarxa professional més important del món. Ja supera els 500 milions d'usuaris i és present a més de 200 països. Les xifres que dona LinkedIn són espectaculars: més de 10 milions d'ofertes de treball actives, accés a més de 9 milions de companyies i més de 100.000 articles publicats cada setmana. «Una comunitat professional d'aquestes dimensions no havia existit mai abans», asseguren des de la mateixa plataforma.

Amb totes les possibilitats que posa al nostre abast LinkedIn, sabem aprofitar prou tot el seu potencial? Què és imprescindible i què hauríem d'evitar per a tenir un bon perfil a LinkedIn? L'experta Gina Aran, professora col·laboradora del màster de Direcció i Gestió de Recursos Humans de la UOC, fa deu recomanacions per a millorar el nostre perfil i treure'n més partit.



Bones pràctiques per a millorar el perfil

Tenir un perfil ben completat. No és convenient tenir el perfil de qualsevol manera. S'han de cuidar tots els detalls perquè el perfil destaqui per sobre dels altres i anar-lo actualitzant amb informació rellevant i sobretot convincent. Aran destaca la importància de «fixar-nos en totes les seccions que ofereix». Utilitzar paraules clau o keywords relacionades amb el nostre àmbit professional, és una de les eines més utilitzades pels responsables de selecció per a trobar candidats. Els reclutadors dediquen molt poc temps a cada perfil i és important que et trobin fàcilment. Una estratègia pot ser combinar almenys el castellà i l'anglès. A més, a la descripció cal posar la professió. Mantenir-se actius, el perfil ha de ser dinàmic: publicar-hi regularment i participar en grups afins. Cuidar els contactes comentant, recomanant, conversant, validant, agraint o presentant-los entre ells. En definitiva, construir una bona xarxa de contactes. Compartir informació professional rellevant i no incloure-hi informació personal ni sobre les nostres aficions. És important no confondre la nostra identitat personal amb la professional.



Males pràctiques que cal evitar

Tenir un perfil sense foto és poc adequat: és fonamental que els contactes ens puguin identificar. Ara bé, no pot ser qualsevol foto i hem de tenir present de no posar imatges en què estiguem en contextos poc formals o lúdics, ni amb la parella o la família. Evitar enviar invitacions de contacte impersonals. És millor buscar interessos en comú amb la persona amb qui t'agradaria establir contacte per a poder enviar missatges més personalitzats. Vendre el teu producte o servei just després que t'hagin acceptat la invitació ofereix una mala imatge. Produir correu brossa i enviar missatges als contactes oferint qualsevol producte de manera massiva produeix l'efecte contrari del buscat: en comptes de generar l'atenció del contacte, normalment provoca que s'esborri el correu sense ni llegir-lo. Les recomanacions d'altres contactes aporten un valor afegit al perfil, sobretot si són antics caps, però no és convenient demanar a desconeguts que et recomanin, podries vincular-te a persones amb mala reputació.

A principis d'aquest any LinkedIn va incorporar alguns canvis en el format, que fan la plataforma més semblant a una aplicació mòbil. En aquest nou disseny s'han eliminat alguns elements com l'opció de cerca avançada o la secció Alumni per a buscar antics companys d'estudis. L'extracte ara és al requadre principal i, per defecte, només es veuen dues línies del text, per la qual cosa ara són «més estratègiques», remarca Gina Aran.

En el nou format també es dona més importància a l'activitat recent, l'experiència només apareix desenvolupada, per defecte, la primera, i les aptituds ja no es veuen totes sinó que se'n destaquen només tres i de manera menys visual. A més a més, les recomanacions s'han reubicat i ja no són a sota de cada experiència sinó que van totes al final. Es veuen tant les recomanacions que fem com les que rebem, la qual cosa «promou que estiguem més actius recomanant», explica Aran.