Del 15 al 18 de maig una seixantena de vicerectors acadèmics, de globalització, de recerca i d'innovació de Llatinoamèrica participaran a Barcelona en una trobada per a analitzar els reptes de la universitat en l'era digital. La UB, la UPC i la UOC han convidat els representants de la xarxa internacional CINDA (Centro Interuniversitario de Desarrollo), que actualment presideix el rector de la Universitat Oberta de Catalunya, Josep A. Planell.

El dimecres 17 de maig, a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans (c/ Carme, 47. Barcelona), tindrà lloc el seminari La universitat en l'era digital: reptes, desafiaments i tendències emergents. Durant la jornada, que començarà a les 9 i acabarà a les 17, s'analitzaran qüestions com la innovació en models d'ensenyament i espais d'aprenentatge, els nous rols del docent (quins perfils de professional es necessiten en aquest nou escenari i com afectaran el currículum i les pràctiques pedagògiques), les noves demandes dels estudiants i la qualitat i acreditació dels programes d'aprenentatge en línia (e-learning) des de la perspectiva dels organismes d'avaluació. El seminari també posarà el focus a analitzar la recerca en l'era digital, amb l'anàlisi de qüestions com la mobilitat dels investigadors i la creació de xarxes internacionals d'investigació.

Algunes de les institucions participants són la Universitat de Cantàbria, la Universitat de Panamà, la Pontifícia Universitat Catòlica del Perú, la Universitat de Talca (Xile), la Universitat Catòlica de l'Uruguai, la Universitat dels Andes (Colòmbia), la Universitat Catòlica Boliviana San Pablo, la Universitat Peruana Cayetano Heredia, la Universitat Nacional de Cuyo (Argentina), la Pontifícia Universitat Javeriana (Colòmbia), l'Escola Superior Politècnica del Litoral (Equador), la Universitat de Lima i la Universitat Privada Santa Cruz de la Sierra (Bolívia), entre altres.



La UOC estreny llaços amb Llatinoamèrica

Segons la vicerectora de Globalització i Cooperació de la UOC, Pastora Martínez, «pertànyer a la xarxa CINDA i presidir-la, per la seva trajectòria i prestigi, ens permet reforçar els vincles amb Llatinoamèrica, ja que inclou més d'una trentena d'universitats d'excel·lència d'aquesta regió». Alhora permet compartir els beneficis socials de l'aprenentatge en línia, perquè «facilita l'accés a la universitat en molts països de Llatinoamèrica, on sovint les dificultats per a desplaçar-se des de zones remotes o el preu dels programes fa que moltes persones no puguin ni tan sols plantejar-s'ho», afegeix aquesta vicerectora de la UOC.

A més, la UOC col·labora amb la Universitat dels Andes (Colòmbia) i la Universitat de Talca (Xile) en diversos projectes de recerca i formació que s'emmarquen en l'estratègia global i social de la Universitat. «Amb la Universitat dels Andes treballem en el programa de recerca que estudia l'impacte de les TIC a les universitats colombianes», juntament amb quinze universitats i amb el lideratge del professor de la UOC Josep Maria Duart i Luz Adriana Osorio, de la Universitat dels Andes. Amb la Universitat de Talca «hem iniciat una mobilitat internacional per la qual els seus estudiants fan assignatures de grau amb nosaltres», explica Martínez.



El rector de la UOC, president de CINDA

El rector de la UOC, Josep A. Planell, és el president del Centro Interuniversitario de Desarrollo des de l'octubre de l'any passat. Va succeir José Tadeu Jorge, rector de la Universitat Estatal de Campinas, després de la votació per unanimitat dels membres de la Junta Directiva. El rector de la UOC va assumir la nova responsabilitat amb «il·lusió, atès que els compromisos de la UOC s'alineen perfectament amb els de CINDA, en el fet de buscar una docència i recerca de qualitat i també la contribució de la millora de les polítiques d'ensenyament superior i de gestió universitària».

La presidència de CINDA es fa per mandats de dos anys. Les candidatures per a president s'han d'efectuar amb el suport de tres rectors, d'almenys dos països distints. La candidatura del rector de la UOC va tenir el suport dels tres altres membres del Comitè Executiu: Universitat Estatal de Campinas (Brasil), Universitat de Talca (Xile) i Universitat Peruana Cayetano Heredia (Perú).



CINDA (Centro Interuniversitario de Desarrollo)

És una corporació internacional sense ànim de lucre integrada per importants universitats de l'Amèrica Llatina i Europa; entre les catalanes hi ha la UOC, la UB i la UPC, i de la resta de l'Estat espanyol, les universitats de Cantàbria i Màlaga. CINDA explora temes centrals de política i gestió universitària amb l'objectiu de posar el coneixement acumulat al servei de les polítiques públiques i de les institucions corresponents.

CINDA posa un èmfasi especial en l'assegurament de la qualitat d'universitats i programes, per a la qual cosa disposa d'un instrument únic, l'IAC (Instituto Internacional para el Aseguramiento de la Calidad), establert «com a resposta a una demanda creixent de serveis de consultoria, acreditació i avaluació de la qualitat».