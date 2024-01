La cara oculta de la fi del roaming

Pagar molt més per a trucar o enviar un whatsapp des d’un altre país de la Unió Europea té els dies comptats. El dijous vinent, 15 de juny, s’acaba la itinerància o roaming. En aquesta data entrarà en vigor una mesura molt esperada pels usuaris, en la qual les institucions europees treballen des de fa anys. Així, aquest estiu, les persones que viatgin a qualsevol dels 28 països membres de la Unió Europea podran trucar, enviar un SMS o fer servir les dades al mateix preu que si ho fessin des de casa. Els experts, però, alerten que la fi dels recàrrecs per itinerància té una cara oculta i que es produiran alguns efectes inesperats.

El professor José Antonio Morán, dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC, valora de manera positiva la fi dels costos d’itinerància, una mesura necessària, assegura, tenint en compte «el flux de treballadors entre diferents països». En aquest sentit, Neus Soler, professora dels Estudis d’Economia i Empresa de la UOC i experta en investigació de mercats, subratlla que els usuaris que van a fer turisme a qualsevol país de la UE a partir d’ara «s’estalviaran el cost que representava assumir la itinerància». Però també hi ha l’altra cara de la moneda: tots dos vaticinen que, a curt termini, la qualitat del servei pot empitjorar i, a més a més, les operadores encariran les tarifes.



La xarxa es pot col·lapsar

«Hi haurà una pèrdua de qualitat del servei en zones determinades. Sobretot, en els països que som receptors de turistes ens trobarem que a l’estiu o a les èpoques de més afluència de turistes les xarxes estaran més carregades», assenyala Morán. Aquest és el cas de Catalunya i Espanya. Per això, diu Morán, les operadores dels països més turístics han estat les que han tingut més reticències envers aquesta mesura europea. En aquest sentit, Soler pronostica que «és possible que sense itinerància la qualitat del servei baixi, perquè la infraestructura actual no podrà aguantar l’increment de connexions que rebrà a partir d’ara».

Morán explica que en grans ciutats com Barcelona o Madrid, on sempre hi ha molta afluència de turistes, la infraestructura estarà preparada; el problema el tindrem en municipis més petits que a l’estiu multipliquen la població pel gran nombre de visitants que reben. En aquests casos, afirma el professor dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació, tant els turistes com els habitants es veuran perjudicats; pot ser que de vegades no puguin trucar, es tallin les trucades o els dispositius vagin molt lents a l’hora de navegar.



Pujada generalitzada de tarifes

Fins ara, algunes companyies instal·laven infraestructures addicionals per tal d’oferir un servei adequat a l’estiu, una despesa que sufragaven amb els diners dels serveis d’itinerància o roaming. Ara, amb els preus més baixos establerts per la Unió Europea, moltes companyies, apunten els experts, no milloraran les infraestructures o bé ho faran, però repercutint-ne el cost en tots els usuaris. Així, a més de la pèrdua de qualitat del servei, un altre efecte inesperat de la fi de la itinerància serà l’encariment de les tarifes per a tots els usuaris.

«Aquesta demanda d’infraestructures addicionals acabarà repercutint en la tarifa global. Totes les companyies telefòniques han començat a apujar les tarifes», explica Morán. «Si el cost real que significa per a la companyia mantenir aquest servei arriba a superar l’import que la Comissió Europea ha fixat que ha de cobrar la companyia, el que acabarà fent l’operadora és repercutir-lo igualment al client, augmentant les tarifes nacionals», assenyala Soler.

La fi de la itinerància probablement farà que molts més turistes pengin fotos dels seus viatges a les xarxes socials o truquin més sovint als seus familiars. Els experts coincideixen a assenyalar que hi haurà un canvi de comportament i que els turistes que es moguin per dins de la Unió Europea ja no desactivaran les dades com feien abans. Segurament, intentaran agafar wifi per a no esgotar les dades que tenen contractades, però, en tot cas, en faran un consum més alt. Això contribuirà a sobrecarregar la xarxa i està fent que les companyies que en les seves tarifes oferien una navegació il·limitada s’ho comencin a repensar. «Ara les operadores són més restrictives amb el nombre de gigues que donen. Miren que l’usuari no faci un consum de dades a dojo, perquè això col·lapsa la xarxa. Com l’en dissuadeixen? Apujant el preu.»



Blindats contra la picaresca

Els qui també hauran de pagar més són les persones que allarguin l’estada en un altre país europeu. Soler ho explica així: «Quan el viatge sigui de llarga durada, els usuaris hauran de pagar un sobrecost o bé hauran de contractar el servei a una de les operadores del país a què viatgin, perquè ara les operadores podran comprovar si es fa un abús de la itinerància». Les institucions europees intenten blindar la mesura de la picaresca que es pot produir: que alguns usuaris vulguin contractar un servei a una operadora d’un altre país perquè és més barat. Les operadores podran comprovar si l’usuari està de pas o detectar si viu allà. Morán explica que, per a evitar casos d’aquesta mena, «s’han posat unes regles de bones pràctiques». El professor dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació afegeix: «S’ha trigat tant a implantar la fi de les tarifes d’itinerància no solament per la dificultat tècnica que això implica, sinó perquè s’havien de trobar aquestes normes i calia donar temps als operadors perquè es preparessin».

La itinerància continuarà per a les persones que viatgin fora del Vell Continent, a llocs com, per exemple, els Estats Units o l’Àsia. Soler considera que els preus més baixos que ara imposa la Unió Europea no provocaran la fi dels recàrrecs per itinerància en altres llocs. «A les operadores telefòniques els interessa mantenir la itinerància, i en les relacions entre els Estats Units i Europa, per exemple, no hi ha un òrgan que hi pugui intervenir per posar-hi fi, com sí que hi ha entre els països d’Europa», explica aquesta professora dels Estudis d’Economia i Empresa. Només dins les fronteres de la Unió Europea es podrà navegar al preu de casa.