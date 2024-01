La UOC lidera el primer MOOC via Twitter sobre accés obert

La Universitat Oberta de Catalunya impulsa, entre el 23 i el 27 d’octubre, amb motiu de l’Open Access Week, un curs en línia gratuït sobre accés obert via Twitter. Aquest micro-MOOC és una iniciativa pionera que té el suport de la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Ramon Llull, la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya i la Universitat Jaume I.



El micro-MOOC, que s’adreça a investigadors i estudiants de doctorat, màster i postgrau, i també a totes les persones que hi tinguin interès, començarà diàriament a les 12 h en el compte de Twitter @moocmicro i amb l’etiqueta #OAMOOC. Mitjançant vint piulades i durant mitja hora, cada dia es tractaran conceptes i nocions bàsiques d’un aspecte concret de l’accés obert.



En el temari de continguts es parlarà, entre altres temes, dels beneficis de publicar en accés obert, el marc legal i les polítiques editorials de les revistes, eines per a gestionar, difondre i preservar les dades de recerca i com l’accés obert té un clar impacte en la visibilitat de la recerca. El curs es desenvoluparà amb un llenguatge senzill i divulgatiu i facilitarà el contingut en format d’articles, imatges i vídeos.



El director de l’Àrea de Biblioteca i Recursos d’Aprenentatge de la UOC, Ciro Llueca, explica que aquesta experiència vol acostar l’accés obert als investigadors i a tots els interessats d’una manera innovadora utilitzant, des de la Biblioteca, les xarxes socials (Twitter) com a canal docent.



Les biblioteques de les universitats s’han coordinat per preparar el material didàctic i han tingut la col·laboració del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), l’Associació Europea d’Universitats (European University Association, EUA), la Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche (LIBER) i SPARC Europe.



Tot el contingut del curs quedarà recollit en un Storify que es podrà consultar en el mateix compte de Twitter un cop acabat el micro-MOOC.