Des que va esclatar la crisi econòmica (2008) fins al 2016 s’ha triplicat l’emigració d’espanyols d’entre 40 i 64 anys. Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), el 2008 van marxar a un altre país 7.507 persones d’aquesta franja que estan en edat laboral, mentre que el 2016 la xifra es va triplicar fins a arribar a 23.835. Representa un augment del 316%. L’enfonsament del sector de la construcció, el final del crèdit fàcil i els efectes d’un atur desbocat, que es va acarnissar en aquesta franja d’edat, van obligar molts d’aquests espanyols a emigrar.

Una d’elles va ser María Paloma Pimentel, advocada de 46 anys. Amb dos fills petits va emigrar a França perquè el seu marit va aconseguir una feina a París després d’anys a l’atur. Cinc anys després, continua buscant, sense èxit, una oportunitat laboral. «He exercit com a advocada a Espanya des que vaig acabar els estudis el 1995. A París m’és impossible trobar una feina de lletrada perquè la meva formació es va desenvolupar a partir del sistema jurídic espanyol», explica.

Per a aconseguir inserir-se en el món laboral, Pimentel va triar el màster universitari de Drets Humans, Democràcia i Globalització en l’especialitat de Dret Internacional de la UOC. Per a la Paloma, l’emigració obligada de moltes famílies a l’estranger ha provocat la pèrdua de dues generacions: la seva i la dels seus fills. «El dia de demà, ells contribuiran a engrandir un país que no és el seu».

Gloria Triviño, de 55 anys, també viu a Alemanya des que va esclatar la crisi a Espanya. L’empresa on treballava el seu marit va tancar el seu departament i el va traslladar a la central, situada en aquest país europeu. «Aquesta decisió va comportar deixar dos dels nostres fills a Espanya, ja que hi tenien la seva vida, la nostra família i la meva feina, i marxar amb les dues petites».

Després d’uns mesos de passar-ho malament, la Gloria i la seva família es van adaptar a la nova vida. Per a trobar feina va decidir formar-se amb el màster d’Educació i TIC de la UOC. Les estadístiques li donen la raó: els aturats de 45 a 54 anys amb un nivell de formació superior tenen una taxa d’atur del 8,6%, mentre que entre els que només tenen educació primària la xifra arriba fins al 35,2%, segons dades de l’EPA corresponents al segon trimestre de 2016.

Pimentel i Triviño són dos dels 4.622 estudiants de la UOC que es graduaran aquest novembre. Totes dues ho faran en l’acte que tindrà lloc aquest dissabte 11 a Madrid, als Teatros del Canal.



Dona i treballadora, el graduat majoritari

Els dos testimonis formen part del 28% de les persones d’entre 40 i 55 anys que s’han graduat a la UOC. El perfil mitjà de l’estudiant és el d’una dona (60%) que treballa (el 93% compagina la feina amb els estudis).

El 76% afirmen que els estudis els han permès millorar les competències laborals i personals. Segons l’últim estudi de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) sobre la inserció laboral dels graduats, els estudiants que cursen títols en línia són més competitius en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), informàtica i pensament crític. L’informe concreta que tenen un nivell superior en formació teòrica, expressió escrita i capacitat per a solucionar problemes, entre altres aspectes. Aquest col·lectiu també destaca perquè presenta més ocupació, més estabilitat i salaris més elevats (per sobre dels 2.000 euros al mes) que el conjunt d’universitaris. Ho corroboren el U-Rànquing de la Fundación BBVA i l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (Ivie), que situa la UOC com la universitat d’Espanya amb més sortida laboral.

El títol amb més graduats és el màster de Dificultats de l’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge (711), que és el que té més estudiants en tot el sistema universitari espanyol. El segon amb més graduats és el d’Administració i Direcció d’Empreses (381) i, el tercer, el màster d’Advocacia (305). Des que la UOC es va crear, fa vint-i-dos anys, s’hi han graduat 53.053 persones.